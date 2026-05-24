Debido a los graves politraumatismos que presentaba el herido en el momento de la asistencia, tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Un hombre de 38 años resultó herido grave este sábado por la tarde al salirse de la vía el vehículo con el que circulaba por la calle Islas Azores. En concreto, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), informó el 112 de Canarias.

Imagen cedida.

Debido a los graves politraumatismos que presentaba el herido en el momento de la asistencia, tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Se le trasladó en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Servicio de Extinción de Incendios

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso del siniestro a las 19:33 horas. Por tanto, movilizó al SUC, que activó una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

Así como, al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana. Además de a agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil y a efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

Personal del SUC

En el lugar de los hechos, los bomberos aseguraron el vehículo y liberaron al ocupante del interior del habitáculo. Todo ello, mientras que el personal del SUC le atendió y procedió a su traslado.

Además los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil escoltaron a la ambulancia durante su recorrido al hospital.