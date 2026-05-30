InicioNoticias

Prisión provisional para el detenido por la muerte de un británico en Las Verónicas

RTVC / Europa PRESS
Añade a RTVC en Google

El detenido pasó a disposición judicial durante la jornada. Tras prestar declaración, queda en condición de investigado por un presunto delito de homicidio

La magistrada de guardia de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Arona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de un ciudadano británico. En concreto, ocurrida la madrugada del pasado jueves en la zona de ocio de Las Verónicas, en Playa de las Américas.

Imagen cedida.

Según ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el detenido pasó a disposición judicial durante la jornada. Tras prestar declaración, queda en condición de investigado por un presunto delito de homicidio.

Reyerta en Las Verónicas

Los hechos ocurrieron durante una reyerta en Las Verónicas, donde un hombre británico de 37 años falleció tras recibir varios golpes por parte del acusado.

Por estos hechos fue detenido este otro ciudadano británico, de 23 años, como presunto autor de la agresión.

La víctima fue atendida inicialmente por los servicios de emergencia, aunque finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Día de Canarias llena el archipiélago de tradición, música y cultura popular

Un motorista muere al chocar con un turismo en San Cristóbal de La Laguna

Granada CF vs Real Sporting: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

El Puerto de Las Palmas acogerá en septiembre el encuentro internacional Seatrade Cruise Med

China avisa a la UE que tomará represalias «con firmeza» contra cualquier nueva «restricción discriminatoria»

Unos 300.000 alumnos se presentarán a la Selectividad en España

NOTICIAS RELACIONADAS