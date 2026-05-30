El detenido pasó a disposición judicial durante la jornada. Tras prestar declaración, queda en condición de investigado por un presunto delito de homicidio

La magistrada de guardia de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Arona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de un ciudadano británico. En concreto, ocurrida la madrugada del pasado jueves en la zona de ocio de Las Verónicas, en Playa de las Américas.

Imagen cedida.

Según ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el detenido pasó a disposición judicial durante la jornada. Tras prestar declaración, queda en condición de investigado por un presunto delito de homicidio.

Reyerta en Las Verónicas

Los hechos ocurrieron durante una reyerta en Las Verónicas, donde un hombre británico de 37 años falleció tras recibir varios golpes por parte del acusado.

Por estos hechos fue detenido este otro ciudadano británico, de 23 años, como presunto autor de la agresión.

La víctima fue atendida inicialmente por los servicios de emergencia, aunque finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.