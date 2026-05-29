La joven periodista forma parte del programa Nuevas Oportunidades de Empleo del Cabildo de El Hierro tras especializarse en migraciones internacionales

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La herreña Indira Carballo Padrón ha crecido entre los valores de la tolerancia y la solidaridad, a los que suma una constante curiosidad e inquietud por lo que ocurre en el mundo.

Estudió Periodismo y combinó su formación académica con el voluntariado y la defensa de los Derechos Humanos. Actualmente forma parte del programa Nuevas Oportunidades de Empleo del Cabildo de El Hierro.

Una vocación ligada a la historia familiar

Tras finalizar la carrera de Periodismo, Indira Carballo decidió especializarse en migraciones internacionales, un ámbito que conecta directamente con su experiencia vital y familiar.

Para ella, trabajar en un gabinete de prensa, una administración pública o en el periodismo institucional resultaba algo totalmente impensable. Sin embargo, su proyecto de vida comenzó a construirse desde muy pequeña a partir de la realidad que vivía en su entorno familiar.

Desde que tenía 10 años, sus padres ejercen como familias de acogida, por lo que siempre creció con niños en casa y con la ayuda a los demás como un valor presente en su día a día.

La joven identifica dos momentos clave que marcaron todavía más su compromiso social: las experiencias vividas en el campamento de Las Raíces, en Tenerife, y en el CATE de San Andrés, en El Hierro.

Indira Carballo | RTVC

El impacto de la llegada de cayucos

Indira regresó a El Hierro después de terminar la carrera y presenció la llegada de un cayuco a La Restinga, donde también vio llegar a numerosos niños migrantes.

En aquel momento conoció que Protección Civil llevaba a cabo de forma voluntaria la atención a las personas migrantes, cuando todavía no existía el proyecto Corazón Naranja y tampoco había un CATE habilitado.

Su historia personal y la de muchas otras personas han reforzado en ella un profundo compromiso con la justicia social y con la realidad migratoria que vive Canarias.

Para Indira Carballo, la identidad canaria está profundamente vinculada a la migración. Ese vínculo también forma parte de su propia historia familiar. Su bisabuelo se subió a un barco velero en Las Playas para emigrar a Venezuela, en busca de un futuro mejor.