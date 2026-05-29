Todo lo que debes saber del Mundial 2026

Estados Unidos, México y Canadá acogerán un torneo sin precedentes con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede
La cuenta atrás para el Mundial 2026 ya está en marcha. La FIFA confirmó el calendario completo del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, una edición histórica que marcará un antes y un después en el fútbol internacional al convertirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.
Un Mundial sin precedentes
La gran novedad del torneo será su nuevo formato ampliado. El campeonato pasará de 32 a 48 selecciones, repartidas en doce grupos de cuatro equipos. Los dos primeros clasificados de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a una nueva ronda de dieciseisavos de final.
En total se disputarán 104 partidos, veinte más que en Catar 2022, lo que convertirá esta edición en la más extensa y ambiciosa de la historia de los Mundiales. Los finalistas jugarán ocho encuentros para luchar por el título.
48 selecciones y 12 grupos
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
- Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
Fechas clave del torneo
El Mundial arrancará el 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, que volverá a hacer historia al albergar una inauguración mundialista. La gran final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
La fase de grupos ocupará las primeras semanas del torneo, mientras que las eliminatorias comenzarán el 28 de junio con los dieciseisavos de final.
- Fase de grupos: Del 11 de junio al 27 de junio
- Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio
- Octavos de final: Del 4 al 7 de julio
- Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio
- Semifinales: 14 y 15 de julio
- Tercer puesto: 18 de julio
- Final: 19 de julio
Tres países y 16 ciudades sede
Por primera vez en la historia, tres países organizarán conjuntamente una Copa del Mundo.
Sedes en Estados Unidos:
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
- Boston: Gillette Stadium
- Dallas: AT&T Stadium
- Houston: NRG Stadium
- Kansas City: Arrowhead Stadium
- Los Angeles: SoFi Stadium
- Miami: Hard Rock Stadium
- New York/New Jersey: MetLife Stadium
- Philadelphia: Lincoln Financial Field
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium
- Seattle: Lumen Field
Sedes en México:
- Ciudad de México: Estadio Azteca
- Guadalajara: Estadio Akron
- Monterrey: Estadio BBVA
Sedes en Canadá:
- Toronto: BMO Field
- Vancouver: BC Place