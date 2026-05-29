Todo lo que debes saber del Mundial 2026

Estados Unidos, México y Canadá acogerán un torneo sin precedentes con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede

Las claves del Mundial 2026 / FIFA

La cuenta atrás para el Mundial 2026 ya está en marcha. La FIFA confirmó el calendario completo del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, una edición histórica que marcará un antes y un después en el fútbol internacional al convertirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

Un Mundial sin precedentes

La gran novedad del torneo será su nuevo formato ampliado. El campeonato pasará de 32 a 48 selecciones, repartidas en doce grupos de cuatro equipos. Los dos primeros clasificados de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a una nueva ronda de dieciseisavos de final.

En total se disputarán 104 partidos, veinte más que en Catar 2022, lo que convertirá esta edición en la más extensa y ambiciosa de la historia de los Mundiales. Los finalistas jugarán ocho encuentros para luchar por el título.

48 selecciones y 12 grupos

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega

Francia, Senegal, Irak y Noruega Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Fechas clave del torneo

El Mundial arrancará el 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, que volverá a hacer historia al albergar una inauguración mundialista. La gran final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

La fase de grupos ocupará las primeras semanas del torneo, mientras que las eliminatorias comenzarán el 28 de junio con los dieciseisavos de final.

Fase de grupos: Del 11 de junio al 27 de junio

Del 11 de junio al 27 de junio Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio

Del 28 de junio al 3 de julio Octavos de final: Del 4 al 7 de julio

Del 4 al 7 de julio Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio

Del 9 al 11 de julio Semifinales: 14 y 15 de julio

14 y 15 de julio Tercer puesto: 18 de julio

18 de julio Final: 19 de julio

Tres países y 16 ciudades sede

Por primera vez en la historia, tres países organizarán conjuntamente una Copa del Mundo.

Sedes en Estados Unidos:

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium Boston: Gillette Stadium

Gillette Stadium Dallas: AT&T Stadium

AT&T Stadium Houston: NRG Stadium

NRG Stadium Kansas City: Arrowhead Stadium

Arrowhead Stadium Los Angeles: SoFi Stadium

SoFi Stadium Miami: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium New York/New Jersey: MetLife Stadium

MetLife Stadium Philadelphia: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium

Levi’s Stadium Seattle: Lumen Field

Sedes en México:

Ciudad de México: Estadio Azteca

Estadio Azteca Guadalajara: Estadio Akron

Estadio Akron Monterrey: Estadio BBVA

Sedes en Canadá: