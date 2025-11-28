La selección alemana y española empatan a cero en el primer duelo de la final de la UEFA Women’s Nations League y se decidirá en el Metropolitano

La selección femenina de fútbol decidirá el título en el Metropolitano / EFE

La cuarta final en dos años para España comenzaba en el frío Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern con toda la tensión propia de este tipo de partidos. La Selección, que lucía nueva indumentaria, arrancó el partido con la firme intención de hacerse con el balón aunque en los primeros compases la defensa se vio exigida en varios ataques alemanes.

Cata Coll primero e Irene Paredes un minuto después salvaron bajo palos dos balones con muchísimo peligro rozando la primera media hora de juego. Alemania imprimía su ritmo mientras las de Sonia Bermúdez intentaban poner la pausa en unos minutos locos con la cancerbera Pòrtol en su mejor versión.

Ocasiones para ambas selecciones

En la segunda mitad salió España más incisiva acercándose a la portería de Berger. Alexia probó suerte a los tres minutos de la reanudación pero su disparo se marchó rozando el palo de la portería alemana. Acto seguido, una gran jugada por banda derecha de Mariona terminaba con el remate de Esther al palo.

Tras un par de córners botados por las germanas Sonia Bermúdez movió el banquillo dando entrada a Eva Navarro en lugar de Claudia Pina. En el minuto 70 se encogieron los corazones en estadio teutón cuando Bühl remató también a la madera. La pizarra de España volvió a agitarse con la incorporación de María Méndez y de Athenea del Castillo en sustitución de María León y Aitana Bonmatí en el minuto 76. No sería el último cambio en España. En el minuto 85 llegó el momento soñado para Edna Imade: su debut con la Selección. Entró en el lugar de Esther González. y a punto estuvo de enganchar un balón dentro del área.

La Nation League se decidirá en la vuelta

El primer partido acabó como empezó, con empate a cero en el marcador y dejando todo por decidir para la vuelta. Aún faltan 90 minutos para conocer a la selección campeona de la Nations League 2025. Será el próximo martes, 2 de diciembre, en el estadio Metropolitano de Madrid a las 18:30h.