Con motivo de la visita del Papa a Tenerife y Gran Canaria, la DGT ha aprobado un dispositivo especial de circulación para los días 11 y 12 de junio

Autopista TF-5 a su paso por Guamasa. Imagen archivo Gobierno de Canarias / Europa Press

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprobado un dispositivo especial de circulación con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias que incluirá cortes dinámicos en las principales carreteras de Gran Canaria y Tenerife, cierres de incorporaciones, restricciones a tráfico pesado y suspensión de obras en vías afectadas los próximos 11 y 12 de junio.

Según recoge la resolución, «se hace necesario el establecimiento de medidas especiales de ordenación con el fin de garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos a los que esta visita dará lugar en las islas de Tenerife y Gran Canaria»

Las mayores afecciones se concentrarán el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 de junio en Tenerife, coincidiendo con los desplazamientos previstos del pontífice durante su estancia en ambas islas.

En Gran Canaria

En Gran Canaria, el dispositivo comenzará el 11 de junio y entre las 10:30 y las 11:45 horas se producirá un corte dinámico en la GC-1, en sentido sur, entre los puntos kilométricos 15 y 56.

Posteriormente, entre las 12:15 y las 13:15 horas, el corte afectará al mismo corredor en sentido norte, desde el kilómetro 56 hasta la capital grancanaria.

Además, entre las 09:30 y las 14:00 horas permanecerán cerrados los ramales de salida desde la GC-1 hacia la GC-500, mientras que la GC-31, a través del túnel de San José, sufrirá restricciones entre las 12:45 y las 13:15 horas.

Por la tarde, la DGT prevé nuevos cortes en la GC-3, entre los kilómetros 6 y 9, en ambos sentidos y en distintos momentos del operativo, además del cierre del carril de deceleración situado en el punto kilométrico 9 desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.

El 12 de junio, antes del desplazamiento del papa a Tenerife, volverán a registrarse restricciones en Gran Canaria.

Entre las 07:30 y las 08:30 horas se cortará de forma dinámica la GC-1 entre los kilómetros 0 y 15, mientras que la GC-31 permanecerá afectada entre las 07:30 y las 08:00 horas.

En Tenerife

En Tenerife, los cortes comenzarán el 12 de junio a las 08:45 horas.

Entre esa hora y las 10:00 quedarán afectados el camino asfaltado El Matadero y la TF-24, la carretera a La Esperanza, entre los kilómetros 1,3 y 0, con cierre de incorporaciones

También entre las 08:45 y las 09:30 horas se producirá un corte dinámico en la TF-5, en sentido Santa Cruz, entre el kilómetro 15 y la salida 8A.

Posteriormente, entre las 09:15 y las 11:30 horas, se verá afectada la TF-13 entre los kilómetros 0 y 4.

A continuación, entre las 09:30 y las 11:45 horas, la DGT prevé un nuevo corte dinámico en la TF-5, en sentido también Santa Cruz, entre los kilómetros 9 y 0, con cierre de los accesos e incorporaciones al tramo afectado.

Las restricciones continuarán pasado el mediodía y entre las 13:00 y las 14:30 horas se aplicarán cortes dinámicos en la TF-5, en sentido La Laguna, desde el kilómetro 0 hasta la salida 12, así como en distintos tramos de la TF-152 y la TF-235, también con cierre de incorporaciones.

Restricciones a los vehículos de mercancías

La resolución establece además restricciones a la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas y de transportes de mercancías peligrosas.

En Gran Canaria afectarán a la GC-1, GC-3 y GC-31 durante los periodos del operativo, mientras que en Tenerife se aplicarán en la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5 entre las 06:00 y las 18:00 horas del 12 de junio.

Asimismo, la DGT solicitará la suspensión temporal de las obras que puedan afectar a la circulación en las carreteras incluidas en el dispositivo y reservará para vehículos autorizados y guaguas el carril derecho de la TF-4 en ambos sentidos entre las 06:00 y las 18:00 horas del día 12.

La Dirección General de Tráfico advierte de que las medidas podrán modificarse en función de las necesidades de seguridad y del desarrollo de la visita papal, pues también hay un operativo previsto por si la niebla u otras condiciones climatológicas propias del aeropuerto de Los Rodeos obliga al papa a aterrizar en Tenerife Sur.