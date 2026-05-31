Una menor de 17 años resultó herida de gravedad tras la colisión frontal entre dos vehículos la tarde del sábado en el municipio de Telde, Gran Canaria

Sala operativa del 112 Canarias. Imagen 112 Canarias

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración, entre ellas una menor de 17 años en estado grave, tras una colisión frontal entre dos vehículos este sábado en el municipio grancanario de Telde, según ha informado 112 Emergencias Canarias.

El siniestro se produjo a las 17:24 horas y requirió la intervención de los bomberos para asegurar los automóviles accidentados y colaborar en la extracción de uno de los afectados del interior del habitáculo.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos. Una ambulancia medicalizada trasladó a la joven de 17 años al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria junto a un hombre con lesiones moderadas.

Otra ambulancia también trasladó a una mujer y otra menor de 16 años con pronóstico moderado al Hospital Icot Ciudad de Telde. Además, a otro menor de 10 años también de le derivó al Centro Médico Arnao con heridas de la misma consideración.

En el dispositivo de emergencia han participado una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico del SUC, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Policía Local, quienes se encargaron de regular el tráfico en la vía y de realizar el correspondiente atestado