Con 24 años, Gabriel González se ha convertido en el director de orquesta más joven de Canarias, la batuta se ha convertido en su herramienta para dirigir a cada formación

Informa: Redacción Informativos RTVC

Con tan solo 24 años, el grancanario Gabriel González se ha convertido en el director de orquesta más joven de Canarias. Su trayectoria musical comenzó con el contrabajo como instrumento principal, pero una experiencia inesperada cambió para siempre el rumbo de su carrera.

Tras asistir a una master class de dirección de orquesta, González descubrió una nueva vocación que le llevó a dejar atrás el papel de intérprete para ponerse al frente de los músicos. Desde entonces, la batuta se ha convertido en su herramienta para dar forma y cohesión al sonido de cada formación que dirige.

Gabriel González, el director de orquesta más joven de Canarias. Imagen RTVC

Su formación musical se desarrolló durante diez años en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas, donde adquirió una sólida base académica. Posteriormente, continuó ampliando sus conocimientos en distintos centros europeos, perfeccionando su técnica y su visión artística.

La música ha estado presente en su vida desde la infancia. El interés por este arte nació en el entorno familiar, donde creció y despertó su pasión por el mundo musical.

A pesar de su juventud, Gabriel González tiene claro cuál es su objetivo: poder vivir de la dirección de orquesta y llevar el nombre de su tierra a los auditorios de todo el mundo. Un sueño que persigue con esfuerzo, formación y una carrera que ya apunta a un prometedor futuro sobre los escenarios internacionales.