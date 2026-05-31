En la operación llevada a cabo por la Guardia Civil se han detenido nueve personas en total y dos investigados que distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal

Operación en siete clínicas clandestinas. Imagen Guardia Civil

La Guardia Civil ha intervenido un total de 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox) y ha detenido a nueve personas e investigado a dos en siete operaciones contra clínicas clandestinas en las provincias de Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias. Estas personas distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal.

La investigación, desarrollada entre marzo de 2025 y mayo de 2026, se inició después de que la Guardia Civil localizara diversos paquetes en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa este domingo.

Entre los elementos hallados se encontraron dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso. Los productos eran introducidos en territorio nacional sin autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia. Todo esto suponía «un importante riesgo para pacientes y consumidores».

Entre los implicados hay tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que, presuntamente, realizaban tratamientos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados o incluso domicilios particulares.

Operaciones en cuatro provincias

La operación ha llevado a la detención de nueve personas y la investigación de otras dos como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional.

El balance territorial de las actuaciones se concreta en cuatro detenidos y dos investigados en Bizkaia, dos detenidos en Barcelona, dos en la provincia de Las Palmas, y uno en Asturias.

Además de las intervenciones realizadas en el aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava ha practicado diversos registros en inmuebles y locales vinculados a la actividad investigada.

En Bizkaia se actuó en Bilbao, Basauri, Galdakano y Barakaldo; en la provincia de Barcelona las actuaciones se desarrollaron en L’Hospitalet de Llobregat y Cornellá de Llobregat; en Asturias las investigaciones se extendieron hasta Avilés; por último, en la provincia de Las Palmas las actuaciones tuvieron lugar en Carrizal y Vecindario.

Prácticas sin cualificación

Las autoridades sanitarias alertan del grave peligro que supone someterse a procedimientos estéticos realizados por personal no cualificado o en establecimientos no autorizados, utilizando productos sin trazabilidad adquiridos a través de internet o mediante redes ilícitas de distribución.

La administración de toxina botulínica en condiciones no estériles o mediante productos no autorizados, advierten, puede provocar graves infecciones, reacciones alérgicas severas, parálisis facial o secuelas permanentes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de acudir exclusivamente a centros autorizados y profesionales habilitados para este tipo de tratamientos, así como verificar siempre la procedencia legal y trazabilidad de los productos empleados