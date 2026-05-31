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Nueve detenidos, dos en Canarias, y 10.000 dosis de bótox intervenidas en clínicas clandestinas

RTVC / Europa PRESS
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En la operación llevada a cabo por la Guardia Civil se han detenido nueve personas en total y dos investigados que distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal

Operación en siete clínicas clandestinas. Imagen Guardia Civil
Operación en siete clínicas clandestinas. Imagen Guardia Civil

La Guardia Civil ha intervenido un total de 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox) y ha detenido a nueve personas e investigado a dos en siete operaciones contra clínicas clandestinas en las provincias de Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias. Estas personas distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal.

La investigación, desarrollada entre marzo de 2025 y mayo de 2026, se inició después de que la Guardia Civil localizara diversos paquetes en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa este domingo.

Entre los elementos hallados se encontraron dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso. Los productos eran introducidos en territorio nacional sin autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia. Todo esto suponía «un importante riesgo para pacientes y consumidores».

Entre los implicados hay tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que, presuntamente, realizaban tratamientos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados o incluso domicilios particulares.

Operaciones en cuatro provincias

La operación ha llevado a la detención de nueve personas y la investigación de otras dos como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional.

El balance territorial de las actuaciones se concreta en cuatro detenidos y dos investigados en Bizkaia, dos detenidos en Barcelona, dos en la provincia de Las Palmas, y uno en Asturias.

Además de las intervenciones realizadas en el aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava ha practicado diversos registros en inmuebles y locales vinculados a la actividad investigada.

En Bizkaia se actuó en Bilbao, Basauri, Galdakano y Barakaldo; en la provincia de Barcelona las actuaciones se desarrollaron en L’Hospitalet de Llobregat y Cornellá de Llobregat; en Asturias las investigaciones se extendieron hasta Avilés; por último, en la provincia de Las Palmas las actuaciones tuvieron lugar en Carrizal y Vecindario.

Prácticas sin cualificación

Las autoridades sanitarias alertan del grave peligro que supone someterse a procedimientos estéticos realizados por personal no cualificado o en establecimientos no autorizados, utilizando productos sin trazabilidad adquiridos a través de internet o mediante redes ilícitas de distribución.

La administración de toxina botulínica en condiciones no estériles o mediante productos no autorizados, advierten, puede provocar graves infecciones, reacciones alérgicas severas, parálisis facial o secuelas permanentes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de acudir exclusivamente a centros autorizados y profesionales habilitados para este tipo de tratamientos, así como verificar siempre la procedencia legal y trazabilidad de los productos empleados

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