La mercancía incautada está valorada en más de 44.000 euros y es resultado de la ofensiva internacional “Operación OPSON XV” contra el fraude alimentario y la falsificación

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha culminado una operación que ha dado como resultado la intervención de 3.492 botellas de bebidas derivadas, principalmente licores de origen internacional, que se encontraban dispuestas para su distribución sin cumplir con los requisitos legales y fiscales exigidos por la normativa vigente.

Estos casos revisten una especial peligrosidad, no solo por la evidente evasión fiscal, sino por el riesgo sanitario que implica el consumo de bebidas alcohólicas que no han pasado por los canales oficiales de control. La ausencia de precintas legales suele ser el primer indicador de productos adulterados o fabricados de forma clandestina, cuya composición química puede ser altamente nociva para el organismo humano.

Más de 44.000 euros

La mercancía ocupa en total 1.674,55 litros y está valorada en 44.112 euros. Durante la inspección del almacén, los agentes de la Unidad especializada de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) procedieron a la verificación técnica de las bebidas almacenadas. En el escaneo de las botellas se comprobó que carecía de la precinta fiscal. Muchas tenían sellos, pero que al analizados, se comprobó que no cumplían con la normativa tributaria.

En concreto, se intervinieron variedades de licores de lichi, aguardientes de sorgo de alta graduación (hasta 62 %) y licores de canela, entre otros. Todos ellos con graves irregularidades en su etiquetado y precintado. Las gestiones practicadas permitieron la identificación del investigado, quien figura como responsable del establecimiento y de la gestión administrativa de la mercancía.

Un investigado y la mercancía inmovilizada

Se logró inmovilizar la totalidad del lote antes de que fuera distribuido por el mercado minorista, evitando así un perjuicio mayor para la salud de los consumidores, al tratarse de productos que evaden los controles oficiales de trazabilidad.

La Guardia Civil ha procedido a la incautación cautelar de las botellas, las cuales han quedado precintadas en el propio centro de distribución a disposición de la autoridad competente. Las diligencias instruidas consisten en el acta por infracción a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales. Ya se han remitido a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Las Palmas de Gran Canaria para que inicien el correspondiente procedimiento sancionador.