La segunda fase de la operación Embarcadero ha logrado desarticular la infraestructura criminal con núcleos en Sevilla y Tenerife de tráfico de armas y cocaína

La Guardia Civil ha culminado la desarticulación total de una presunta organización criminal dedicada a la modificación y tráfico ilícito de armas de fuego, así como al envío masivo de cocaína entre la Península y Canarias, en el marco de la segunda fase de la operación Embarcadero.

La actuación, desarrollada conjuntamente por las Comandancias de la Guardia Civil de Sevilla y Tenerife, se ha saldado con la detención de cuatro personas y la investigación de una quinta, actualmente interna en un centro penitenciario de la provincia de Sevilla. Según los investigadores, todos ellos formarían parte de una estructura criminal perfectamente organizada, con capacidad logística y operativa en ambas provincias.

Segunda fase de la operación Embarcadero. Imagen Guardia Civil

Cuatro entradas y registros

Durante esta segunda fase de explotación se han llevado a cabo cuatro entradas y registros —tres en Tenerife y una en Sevilla— en los que los agentes han intervenido abundante documentación de interés, dispositivos informáticos, sustancias dopantes y estupefacientes, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, relojes y joyas de elevado valor, además de defensas extensibles y dispositivos tipo táser.

Entre los arrestados figura quien ejercería como segundo máximo responsable de la organización, lo que ha permitido neutralizar completamente la estructura de mando que permanecía activa tras la primera fase de la operación.

La investigación también ha permitido localizar nuevos bienes patrimoniales presuntamente adquiridos con beneficios procedentes del tráfico de armas y cocaína. Según la Guardia Civil, estos activos habrían sido introducidos en el circuito legal mediante operaciones vinculadas a un presunto delito de blanqueo de capitales. Como consecuencia, se ha procedido al bloqueo de inmuebles, cuentas bancarias y otros activos financieros, además de la incautación de varios vehículos relacionados con la organización.

Primera fase de la operación

La primera fase de la operación Embarcadero se desarrolló en noviembre de 2025 y concluyó con siete detenidos, cinco de los cuales ingresaron en prisión provisional, entre ellos el principal responsable de la estructura asentada en Sevilla.

En aquella intervención, los agentes desmantelaron un taller clandestino destinado a la modificación y fabricación de armas de fuego y municiones, equipado incluso con un banco de pruebas insonorizado. Asimismo, fueron intervenidas más de 30 armas de fuego cortas y detonadoras transformadas para disparar munición real, más de 1.300 cartuchos metálicos, dinero en efectivo, relojes de lujo, joyas, máquinas de contar billetes y equipos específicos para detectar vigilancias policiales.

Las pesquisas permitieron constatar que, paralelamente al tráfico de armas, la organización enviaba semanalmente más de 50 kilos de cocaína desde Sevilla y Madrid hacia Tenerife mediante empresas de paquetería. En menos de diez meses, los investigadores han acreditado el envío de más de 1.000 kilos de cocaína, posteriormente distribuidos en la isla.

Para dificultar la labor policial, los integrantes de la red utilizaban documentos nacionales de identidad sustraídos a terceras personas, empleando esas identidades falsas en los envíos de droga.

Segunda fase de la operación Embarcadero. Imagen Guardia Civil

Dos núcleos: Sevilla y Tenerife

La investigación ha puesto de manifiesto la existencia de una organización criminal con una estructura jerarquizada y funciones claramente repartidas, dirigida desde dos núcleos principales situados en Sevilla y Tenerife. La Guardia Civil destaca que la actividad ilícita desarrollada suponía un grave riesgo para la seguridad ciudadana debido tanto al tráfico de armas modificadas como a la distribución de grandes cantidades de cocaína.

Tras pasar a disposición judicial los detenidos en esta segunda fase, la autoridad judicial ha decretado el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza para tres de ellos.

Con esta actuación, la Guardia Civil considera completamente desarticulada la infraestructura operativa, logística y patrimonial de la organización criminal en Sevilla y Tenerife.