El Cabildo de Tenerife no ve «incompatibilidad» entre la celebración de La Candelaria y el ‘Día de Tenerife’

Responden así a la polémica surgida por los que piden que se elija otra fecha para celebrar el ‘Día de Tenerife’, de manera que no coincida con la festividad de la Virgen de Candelaria

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha afirmado este miércoles que no hay ninguna «incompatibilidad» entre la celebración de la festividad de La Candelaria y el ‘Día de Tenerife’, que desde este año coinciden el 2 febrero.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha mostrado su «respeto» a quienes «puedan discrepar» de la propuesta institucional del Cabildo –por ahora el Ayuntamiento de Candelaria y una plataforma cívica— pero ha insistido en que «no es excluyente» realizar la celebración religiosa con otra de «encuentro y orgullo para todos los tinerfeños».

Una polémica que no existe

El vicepresidente segundo, José Miguel Ruano (CC) ha comentado que se trata de abrir una polémica «que no existe», subrayando que no conocen a la plataforma cívica que ha lanzado una recogida de firmas y que el 2 de febrero como día festivo se aplica desde 2005 cuando el Gobierno canario decidió que uno de los festivos autonómicos fuera propuesto a iniciativa de los cabildos insulares.

No obstante, ha indicado que es un asunto que no está «absolutamente cerrado», si bien sí defiende que haya un «acto de reconocimiento» a los tinerfeños y las tinerfeñas que resulta «idóneo» que se haga el 2 de febrero por su carácter festivo y que además, se celebra ya al final de la jornada.

Ha dejado la puerta abierta a «hablar» ya que el equipo de Gobierno ha demostrado «talante», al tiempo que ha mostrado su apoyo a la festividad religiosa.

«La parte litúrgica y religiosa nosotros no sólo la compartimos, sino formamos parte de ello, estamos presentes en todos esos actos religiosos que se organizan y lo vamos a seguir haciendo», ha señalado.