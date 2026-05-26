La Canarias Athletics Invitational cumple su tercera edición este miércoles en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife con grandes atletas internacionales a partir de las 17:00 horas

Presentación de la tercera edición del Canarias Athletics Invitational. Imagen cedida por la organización

El Centro Insular de Atletismo de Tenerife ya viste sus mejores galas para albergar la tercera edición del Canarias Athletics Invitational, que celebrará este miércoles una de las ediciones más potentes de su trayectoria con la presencia de seis medallistas olímpicos, consolidando al meeting tinerfeño como una de las grandes citas del atletismo internacional dentro del circuito World Athletics Continental Tour Silver.

Mejoras en las instalaciones

La consejera delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, destacó en el acto de presentación llevado a cabo este martes la importancia de estos eventos, ya que da la posibilidad a “niños y niñas de ver y compartir con sus referentes. Con el Canarias Athletics Invitational nos posicionamos como una isla con eventos y deporte de primer nivel”, comentó. Al mismo tiempo, recalcó las mejoras introducidas en la instalación, y es que se han renovado butacas, luminarias, tartán, gimnasio y una instalación fotovoltaica pionera en su especie.

Por su parte, Alicia Cebrián, concejal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, lo definió como un evento “muy esperado por todos. Este meeting es muy importante para nuestra ciudad e isla. Santa Cruz de Tenerife demuestra que es epicentro del deporte y del atletismo internacional, no solo con el Canarias Athletics Invitational, sino también con el resto de certámenes y citas que organizamos o en las que colaboramos. Traer deportistas de tan alto nivel tiene efectos colaterales como la dinamización y un incremento de licencias federativas”, expuso.

Reto organizativo

María Rojas, directora general de Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, afirmó que “sabemos el gran trabajo que supone la organización de este tipo de eventos. La suma entre instituciones y empresas es crucial para seguir posicionando al Archipiélago como destino turístico y deportivo. Estamos preparados para acoger eventos internacionales; el hecho de que nuestra gente no tenga que salir de Canarias para ver este tipo de eventos es necesario”, puntualizó.

En el plano competitivo, compareció David Delgado, quien se mostró ilusionado con volver a competir ante su gente, en su casa. “El Canarias Athletics Invitational demuestra que es posible tener eventos de calidad en nuestra isla. Correr en casa me da más chispa, voy a por el récord de España; lo del año pasado fue increíble y quiero volver a vivirlo. Aprovecho para felicitar a todos los clubes por el trabajo que están haciendo en la base”, apostilló.

Por último, el presidente de la Federación Canaria de Atletismo, Pablo De los Santos, se mostró esperanzado con el futuro: “Creo que podemos aspirar a más. Queremos agradecer el apoyo de las instituciones, que hacen posible que materialicemos, por tercer año, un meeting de este calibre. Este evento genera mucho más que deporte y estamos contentos por ello”.

Figuras internacionales

La competición reunirá en Santa Cruz de Tenerife a algunas de las principales figuras del panorama atlético internacional en una jornada marcada por el alto nivel competitivo tanto en pruebas de pista como en concursos.

Entre los grandes nombres del cartel destaca el australiano Matthew Denny, medallista olímpico y uno de los grandes referentes mundiales del lanzamiento de disco, que buscará los 70 metros. Además, vuelve a su cita fetiche David Delgado, quien batió el récord de España el pretérito año.

El programa deportivo arrancará desde primera hora de la tarde con las competiciones de promoción y cantera, con pruebas para categorías sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14 entre las 15:50 y las 16:45 horas, reforzando la apuesta del evento por vincular el atletismo base con la gran competición internacional.

A partir de las 17:00 horas, el protagonismo pasará a la élite internacional con un programa que incluirá jabalina femenina, 100 metros vallas, salto de longitud masculino, 100 metros lisos, 800 metros femeninos, lanzamiento de disco, triple salto femenino, 400 metros vallas en categoría masculina y femenina, 200 metros lisos y el cierre con los 1.500 metros masculinos, configurando una tarde de atletismo de máximo nivel en Santa Cruz de Tenerife.

Algunas bajas de última hora

En las últimas horas, la organización ha confirmado además varias bajas por motivos físicos. Yulimar Rojas no podrá finalmente participar después de que las pruebas médicas realizadas recientemente, incluida una resonancia magnética, hayan llevado a los especialistas a desaconsejar su presencia en competición.

Tampoco estará finalmente Mariano García, que deberá permanecer varias semanas alejado de la competición mientras continúa con su proceso de recuperación, mientras que el atleta canario Samuel García también ha causado baja tras sufrir una lesión durante uno de los entrenamientos previos al evento.

Pese a estas ausencias, el meeting mantiene intacto su atractivo competitivo con un elenco internacional de primer nivel y una programación diseñada para convertir Santa Cruz de Tenerife en uno de los grandes escenarios del atletismo mundial esta semana.

El Canarias Athletics Invitational vuelve a combinar competición de élite, proyección internacional y promoción del deporte base en una cita que sigue consolidando a Tenerife dentro del mapa global del atletismo.

Cabe destacar que la cita está organizada por la Federación Canaria de Atletismo y World Athletics con el aval técnico federativo de la European Athletics y el patrocinio del Cabildo de Tenerife a través del área de Deportes; Gobierno de Canarias ‘Islas Iguales’ y el área de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. De igual modo, cuenta con la colaboración de la Real Federación Española de Atletismo, Viajes Insular, Binter, Usquam Sport Wear y Barceló Hotel Group.

Dónde ver el Canarias Athletics Invitational (17:00 hs)