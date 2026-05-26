La Comisión Mixta aprueba varias iniciativas clave para garantizar la conectividad, la economía y la seguridad en los archipiélagos

La Comisión Mixta sobre Insularidad aprobó este martes varias propuestas clave para los archipiélagos. Los grupos parlamentarios reclamaron la participación canaria y balear en sus aeropuertos y el aumento de las ayudas al transporte.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Esta propuesta de la Agrupación Socialista Gomera, reclama que los gobiernos de Canarias y Baleares participen de manera directa en la gestión aeroportuaria. Sin embargo, los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, decidieron abstenerse en esta votación.

El senador de ASG, Fabián Chinea, defendió firmemente la necesidad de este cambio estructural. El parlamentario recordó que la conectividad representa una cuestión de igualdad, cohesión y dignidad para los isleños. Por lo tanto, el control local de los aeropuertos resulta vital para el desarrollo del archipiélago.

Por su parte, la diputada del PSOE, Dolores Corujo, rebajó la tensión tras la abstención de su grupo. La política aseguró que el Ejecutivo central acordará siempre las inversiones aeroportuarias con las instituciones insulares. De este modo, el Gobierno estatal intenta calmar los recelos de las fuerzas canarias.

Ayudas al transporte y seguridad

El Partido Popular logró aprobar una proposición no de ley de enorme impacto económico. Esta iniciativa parlamentaria exige un incremento en la compensación al transporte de mercancías.

El diputado popular, Juan Antonio Rojas, desglosó las exigencias fundamentales de su formación para ejecutar este cambio. En primer lugar, Rojas solicitó la convocatoria inmediata de la comisión mixta entre Canarias y el Estado. El político considera urgente sentar a las dos administraciones para evaluar la situación actual.

Asimismo, el representante conservador exigió la actualización de los costes tipo según la realidad del mercado. Rojas propuso también la incorporación de mecanismos automáticos de revisión para evitar el desfase de las ayudas.

Finalmente, la Comisión Mixta sacó adelante otra moción de vital importancia para la seguridad de las islas. El PSOE lideró esta propuesta que busca prevenir los ahogamientos.