El sumo pontífice también hará un recorrido en carrito de golf por la calle Viana, en La Laguna

La visita del papa León XIV a España sigue dejando novedades sobre los actos previstos en distintas comunidades autónomas. Entre los detalles conocidos destacan los recorridos que realizará en Tenerife y la organización de sus desplazamientos entre ciudades.

En Santa Cruz de Tenerife, el pontífice recorrerá parte de la capital en papamóvil, una imagen que muchos fieles esperaban ver en las calles isleñas.

Papamóvil y carrito de golf

“En Santa Cruz de Tenerife, la idea es que quizás en La Salle o por aquella zona pase al papamóvil», explicaba Eloy Santiago, obispo de Tenerife, en rueda de prensa. Por otro lado, el papa León XIV irá desde la Plaza Weyler hasta el escenario donde se hará la misa recorriendo las principales calles de la capital.

La visita también incluirá un acto en La Laguna, donde el papa realizará otro recorrido por la calle Viana a bordo de un carrito de golf adaptado especialmente para la ocasión. La organización destacó que en ese punto tendrán un protagonismo especial las personas mayores y colectivos vulnerables.

El papa León XIV tendrá recorridos en papamóvil durante su visita a Tenerife. REUTERS/Yara Nardi

En cuanto a los desplazamientos oficiales, como ya ocurrió en anteriores visitas papales a España desde la llegada de Juan Pablo II en 1982, el viaje se realizará con Iberia.

El piloto Pablo Martínez, encargado del vuelo entre Madrid y Barcelona, aseguró que será “el vuelo más especial” de sus 26 años de trayectoria en la compañía. En total, cuatro tripulaciones diferentes participarán en los traslados del sumo pontífice durante una visita totalmente histórica.