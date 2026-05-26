Estos estudiantes recibieron un entrenamiento específico para el evento que transcurrirá del 6 al 12 de junio

Más de 2.600 alumnos de la Escuela Nacional de Policía se incorporarán al dispositivo de seguridad habilitado de cara a la próxima visita del papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, según informó este martes la Policía Nacional.

Unos 2.600 alumnos de la Escuela de Policía se unirán al dispositivo por la visita papal. Imagen de EFE

Durante estos días, los alumnos de la escuela han complementado la formación académica con un entrenamiento específico relacionado con las labores que desarrollarán durante la visita papal, impartida por especialistas de las Unidades de Intervención Policial, de TEDAX-NRBQ y del Servicio de Armamento de la Policía Nacional.

Varios filtros de seguridad

En su visita a España, León XIV se reunirá con los reyes, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pronunciará un discurso ante el Congreso de los Diputados, antes de desplazarse a Barcelona, donde inaugurará la ‘Torre de Jesús’ de la Sagrada Familia. Este viaje concluirá su viaje en Canarias el día 12 de junio, con una misa de despedida en un altar situado frente al mar.

Eva María Durán, inspectora de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, explicó que alrededor de 450 alumnos han recibido formación en manejo de arco y escáner, mientras que otros 2.100 apoyarán a las unidades de intervención policial.

La inspectora añadió que estos alumnos estarán apoyados por profesionales de seguridad ciudadana y no estarán solos en ningún momento, según indicó en declaraciones remitidas a los medios por la Policía Nacional.

Por su parte, Luis Paulino, subinspector del Servicio de Armamento, agregó que la mayoría de los alumnos se situarán en los filtros de seguridad que se ubicarán en Madrid, Barcelona y Canarias.

Imagen de Europa Press

Entrenamientos específicos

Como parte de la preparación para la visita de León XIV, la Unidad Central de Protección llevó a cabo ejercicios de entrenamiento en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

En concreto, han realizado ejercicios de «protección dinámica», tanto a pie como en vehículo, ya que serán las unidades encargadas del círculo de protección más cercano al pontífice, según explicó el inspector Carlos Montañana.

Así, en Torrejón se han llevado a cabo ejercicios para simular incidencias de alto y de bajo nivel, entre ellas, el hallazgo de artefactos explosivos, repeler amenazas armadas o la evacuación de personas.

El papamóvil, el vehículo que acompañará al Papa León XIV durante su visita a Canarias

300 voluntarios formados

Por otro lado, agentes de la Jefatura de Unidades de Intervención Policial de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana han impartido formación a los 300 voluntarios y jefes de equipo que participarán en las actividades con motivo de la visita del Santo Padre.

Esta formación, que se llevó a cabo en la parroquia de San Juan de la Cruz, en el distrito madrileño de Chamberí, tiene por objetivo que los voluntarios entiendan y colaboren con sus funciones de canalización e información, según explicó Juan Ruiz, inspector jefe, que agregó que los voluntarios serán «la cara amable» con los peregrinos.