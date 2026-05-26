El presidente del Gobierno central se encuentra de visita en Roma y hará una audiencia este miércoles con el papa

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se alineó este martes con el papa León XIV frente a una inteligencia artificial (IA) «no neutral» así como con su visión de «defensa de la paz, la dignidad humana y el multilateralismo».

Sánchez se alinea con el papa León XIV frente a una IA «no neutral». Imagen de EFE

En un mensaje en X, Sánchez aseguró que comparte la «convicción» del papa sobre la inteligencia artificial y advirtió de que o se pone «el progreso al servicio de las personas o el futuro será la condena de generaciones enteras«.

Reunión con León XIV

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo, que inicia este martes en Roma una agenda que concluirá este miércoles con una audiencia con el papa en el Vaticano, aseguró que la encíclica ‘Magnifica Humanitas’ de León XIV en la que alerta de los riesgos de esta tecnología «nos interpela a todos».

«La IA no es neutral, y el poder digital puede conducirnos a nuevas atrocidades si no se orienta al bien común», subrayó Sánchez a través de las redes sociales.

También puso en valor que el texto del papa es «una defensa de la paz, la dignidad humana y el multilateralismo» e incidió en que «España lo tiene claro» en este momento «de cambio».

«No podemos ser espectadores resignados. Está en juego todo lo que nos hace humanos«, añadió en su perfil de X.