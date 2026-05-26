El juez Peinado, que ha rechazado archivar la causa, ha advertido de que tanto Begoña Gómez como los otros dos investigados deberán asistir en persona

El juez Juan Carlos Peinado ha citado el próximo 9 de junio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Junto a Begoña Gómez, el juez cita a los otros dos investigados – la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés– y les advierte de que deberán comparecer en persona a esa audiencia preliminar sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.

El magistrado Juan Carlos Peinado rechazó recientemente los recursos que pedían archivar la investigación contra los tres imputados e insistió en enviarles a un juicio por jurado, como propuso al finalizar la fase de instrucción el pasado mes de abril. Sin embargo, la Audiencia Provincial tiene pendiente decidir al respecto.