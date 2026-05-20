El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles en el Congreso la dimisión del presidente del Gobierno tras la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que -ha dicho- el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no habría podido «delinquir» sin su Consejo de Ministros.

«Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir», ha afirmado Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Un cara a cara que se produce un día después de que se conociera la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

Feijóo ha sugerido a Sánchez que se vaya, en lugar de seguir «manchando un día más» la Presidencia del Gobierno de España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Imagen EFE

Apoyo a Zapatero

Por su parte, el jefe del Gobierno ha expresado todo su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras reivindicar su presunción de inocencia, y ha garantizado ante las acusaciones del líder del PP que no adelantará elecciones.

«Al Gobierno se llega con votos, no con atajos», ha advertido Sánchez a Feijóo en el cara a cara que han mantenido en la sesión de control del Congreso, donde el presidente se ha referido por primera vez públicamente a la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional.

El presidente del Gobierno ha defendido toda la colaboración con la justicia y todo el respeto a la presunción de inocencia.

Ha sido entonces cuando ha dejado claro su respaldo al expresidente: «Y todo mi apoyo al expresidente Zapatero».

Se ha dirigido a Feijóo señalando que «lecciones de quienes tanto tienen que tapar y tantas vergüenzas que ocultar, ninguna».

En esa línea, le ha pedido que si quiere mirar a la corrupción, se mire él mismo en el espejo o recuerde fotos que tiene de su pasado.

Sánchez ha recordado que Feijóo, en plena campaña electoral en Andalucía, anunció un sumario que estaba bajo secreto y le ha preguntado si esa información se la pasa la misma persona que se la pasa a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «con sus famosos p’alantes».

Lo que si ha garantizado que va a ir «p’alante» es el crecimiento de España tras ocho años de su Gobierno, la creación de empleo y los avances sociales.

Rufián: «Cacería judicial contra la izquierda»

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado sobre el auto de imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que «si es verdad es una mierda y si es mentira es una mierda aún mayor», aunque ha estimado que de cualquier forma merece una «respuesta» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En una pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rufián ha mostrado su respeto y afecto por Zapatero, ha asegurado que su imputación «rompe el corazón» a los progresistas españoles y ha considerado que el proceso judicial se ha abierto porque el expresidente es un «enorme activo electoral para la izquierda».

El republicano ha compartido que está «jodido» con la imputación de Zapatero y ha denunciado una «cacería judicial» contra la izquierda porque, según ha defendido, los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy «se lo merecen mucho más».

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Vox acusa a Sánchez de ser el jefe de todos

El líder de Vox, Santiago Abascal, que ha insistido en defender la ‘prioridad nacional’ en el acceso a los servicios y ayudas públicas, ha acusado a Sánchez de esparcir mentiras y le ha dicho que puede decir todas las que «le plazcan, porque además le dan bastante placer».

Pero ha recalcado que «toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Koldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero» y ha subrayado que «eso ya nos lo dirán los tribunales».

«Que yo sepa, los tribunales no han dicho eso», le ha puntualizado Sánchez, que ha añadido: «Lo que sí sabemos es que su asesor cobra 30.000 euros al mes y yo la pregunta que le hago de nuevo y que usted no responde es, si el asesor cobra 30.000 euros al mes, ¿cuánto cobra el asesorado?».