La candidatura, explica NC-BC es la expresión de todos los comités locales de la isla y ha sido proclamada oficialmente por la asamblea insular

Juan Daniel Fajardo y Leticia López lideran la nueva dirección de NC-BC en Tenerife y son las caras de una candidatura unitaria para el tagoror (consejo político) y el sábor (ejecutiva), que ha sido presentada este sábado en un acto celebrado en La Laguna.

Informa. RTVC.

Comités locales

La candidatura, explica NC-BC en nota de prensa, es la expresión de todos los comités locales de la isla. Además, ha sido proclamada oficialmente por la asamblea insular celebrada hace dos días, tras culminar el proceso interno abierto conforme a los estatutos.

Juan Daniel Fajardo, nuevo líder de NC-BC en Tenerife.

El nuevo sábor insular, integrado por 15 miembros, está liderado por Juan Daniel Fajardo como secretario insular. Además, de Leticia López, actual secretaria local de Tacoronte, como vicesecretaria insular; y Valentín Correa como secretario de Organización y portavoz.

Sanidad e infraestructuras

Fajardo ha indicado que el objetivo principal de esta nueva etapa es «fortalecer un proyecto necesario» en Tenerife para sacar a la isla del «colapso», apuntando a «problemas estructurales» derivados de décadas de «desarrollismo, falta de planificación y déficits en áreas esenciales» como la movilidad, la sanidad y las infraestructuras.

Asimismo ha defendido la necesidad de un «proyecto nacionalista de izquierda que priorice» los servicios públicos, la mayoría social y la justicia social en la isla. Actualmente, matizó, «no existe representación política a la izquierda» del PSOE en instituciones como el Cabildo de Tenerife, por lo que reivindicó a NC como una «alternativa nacionalista, progresista y canarista» que defiede la «mayoría social frente a políticas como las decididas por Coalición Canaria (CC) que han beneficiado a sectores minoritarios«.

Espacio político

En este marco, señaló que aspiran a construir un espacio político «útil» en Tenerife, basado en el «nacionalismo de izquierda y la obediencia» canaria, capaz de responder a demandas sociales expresadas en las calles y de establecer «límites claros» al modelo de desarrollo de masas actual.