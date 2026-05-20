Se trata de una intervención videoasistida que permite la extirpación del tejido mamario afectado y del ganglio centinela a través de una única incisión de tres centímetros en la línea axilar anterior. La técnica facilita una recuperación más rápida, conlleva menos dolor y ofrece un mejor resultado estético

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha realizado por primera vez una mastectomía por endoscopia en una mujer de 48 años con cáncer de mama y diagnóstico de carcinoma multicéntrico.

El Hospital La Candelaria realiza su primera mastectomía por endoscopia para tratar el cáncer de mama

Este procedimiento se indica en los casos en los que la cirugía conservadora no está recomendada por distintas circunstancias clínicas. Esta técnica mínimamente invasiva favorece una recuperación más rápida y confortable para la paciente, al reducir el dolor postoperatorio y ofrecer un mejor resultado estético, con cicatrices poco visibles.

Los profesionales del centro prevén realizar entre diez y doce intervenciones de este tipo al año, mediante un equipo multidisciplinar integrado por especialistas de Ginecología, Cirugía Plástica, Anestesia y profesionales de Enfermería Quirúrgica.

Complejidad de la intervención

Se trata de una intervención videoasistida que permite la extirpación del tejido mamario afectado y del ganglio centinela a través de una única incisión de tres centímetros en la línea axilar anterior. Esta técnica aporta una mayor precisión quirúrgica, lo que permite preservar la sensibilidad de la zona, reducir el riesgo de infección y disminuir la pérdida sanguínea.

El sistema utilizado genera un espacio de trabajo en el propio tejido mediante insuflación de gas, lo que permite al equipo quirúrgico operar con mayor precisión para resecar el tejido mamario, preservando intacta la envoltura cutánea y el complejo areola-pezón.

Además, las profesionales de Cirugía Plástica realizan la reconstrucción mamaria en el mismo acto quirúrgico y a través de la misma incisión, siguiendo los mismos criterios que en la cirugía abierta, lo que evita a la paciente una nueva intervención quirúrgica.

El periodo de recuperación se acorta de forma significativa, de manera que muchas pacientes pueden recibir el alta médica al día siguiente de la intervención.