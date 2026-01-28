Los tumores más diagnosticados este año a nivel nacional serán colorrectal, de mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria, según un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica

Los nuevos casos de cáncer crecerán este año un 2 % en España y rebasarán por primera vez los 300.000, de los que 8.000 se diagnosticarán a jóvenes adultos de 20 a 39 años, sobre todo de mama y tiroides, según las estimaciones que ha revelado este lunes la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

El cáncer en España en 2026: por primera vez rebasará los 300.000 nuevos casos, 8.000 en menores de 39 años. Vista de un hospital en la parte de oncología. EFE/ Javier Lizon.

El informe «Las cifras del cáncer en España 2026» elaborado por la sociedad científica en colaboración con la colaboración de Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) mantiene los tumores de colon y recto como los más frecuentes para este año, con 44.132, seguidos de los de mama (38.318) y pulmón (34.908).

Pese al incremento de casos, que se debe a factores como el envejecimiento de la población, la detección cada vez más precoz o factores de riesgo evitables relacionados con hábitos de vida inadecuados, el estudio constata también un aumento de la supervivencia, que se ha duplicado en los últimos 40 años.