En la ULPGC se alcanza el ‘Top 10’ en el índice Dyntra y supera ampliamente la media nacional

La ULPGC entra en el ‘Top 10’ de universidades más transparentes de España. Europa Press

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se ha situado entre las diez universidades más transparentes de España, según el Índice de Transparencia en las Universidades Españolas elaborado por Dyntra.

La institución ocupa el décimo puesto entre 78 universidades evaluadas, mejorando cinco posiciones respecto al año anterior.

El informe destaca que la ULPGC cumple con el 92,3% de los 169 indicadores analizados, una cifra muy superior a la media nacional, que se sitúa en el 59,8%.

Diversos indicadores

Este resultado también supera ampliamente los datos de las universidades públicas (70,4%) y privadas (17,2%), consolidando a la universidad canaria como una de las más destacadas en materia de acceso a la información pública.

Por áreas, la ULPGC alcanza el 100% en contrataciones de servicios, además de altos niveles en comunicación pública (96%) y participación y colaboración (95,2%).

También obtiene resultados destacados en transparencia económico-financiera (90%) e institucional (89,3%), mientras que, en el ámbito regional, la Universidad de La Laguna se sitúa en el puesto 32 con un 67,5% de cumplimiento.