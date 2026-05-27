Las dos universidades públicas canarias coordinan siete sedes en Las Palmas y un nuevo espacio en el norte de Tenerife para los exámenes de junio

Más de 10.000 jóvenes canarios afrontarán las pruebas de acceso a la universidad entre el 2 y el 5 de junio en los campus de las islas. Las dos universidades públicas canarias ya han cerrado las inscripciones y organizan los protocolos de seguridad. De este modo, los coordinadores sincronizan los exámenes con el resto del país y preparan medidas tecnológicas para evitar copias.

Informa: Redacción Informativos RTVC

A partir de este momento, los alumnos entran en la recta final para superar las pruebas de la PAU. Los centros educativos ultiman los preparativos logísticos para recibir a los aspirantes en todas las islas. Por lo tanto, la comunidad educativa canaria afronta un despliegue sin precedentes para garantizar el correcto desarrollo del proceso de evaluación académica.

Novedades en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

La Universidad de La Laguna ha decidido abrir una nueva sede oficial en el Puerto de la Cruz. Esta medida descentralizadora evitará los desplazamientos de los alumnos desde los municipios del norte de la isla. Consecuentemente, el centro docente estima que unos 5.000 estudiantes realizarán sus exámenes en estas dependencias tinerfeñas.

Por otra parte, la biblioteca de Guajara concentra estos días a cientos de alumnos en intensas jornadas de estudio. Asimismo, un equipo de 500 trabajadores coordinará todos los exámenes para garantizar el orden de las jornadas. El personal docente y de administración trasladará las pruebas entre las islas occidentales con el fin de custodiar los documentos oficiales.

En relación a la corrección, los profesores encargados evaluarán los ejercicios de forma totalmente centralizada y anónima. El coordinador de la PAU en la ULL, Antonio Adelfo Delgado, aclara que los correctores de Adeje no evaluarán a sus propios alumnos. Así pues, la institución académica repartirá de manera aleatoria los exámenes procedentes de El Hierro, La Gomera o Tenerife.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Ampliación de sedes en la provincia de Las Palmas

La provincia oriental contará con unos 5.400 alumnos matriculados que realizarán sus pruebas en siete sedes diferentes. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria habilitará aulas en el campus de Tafira, Gáldar, Telde y Santa Lucía. Además, la institución académica mantendrá la sede tradicional de Lanzarote para los estudiantes conejeros.

Como gran novedad, las autoridades educativas abren por primera vez dos sedes diferentes en la isla de Fuerteventura. La tradicional ubicación de Puerto del Rosario sumará ahora el espacio de Gran Tarajal para facilitar los exámenes. De esta forma, los jóvenes de Pájara y Tuineje no realizarán largos trayectos por carretera.

Desde el vicerrectorado de la ULPGC transmiten un mensaje de calma y afirman que mantendrán los criterios de otros años. El vicerrector de Estudiantes, David Sánchez, confirma que unos 4.600 jóvenes completarán las fases general y de opción. Por contra, los 800 estudiantes restantes solamente realizarán los exámenes específicos para subir nota.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Controles tecnológicos contra el fraude

Ambas universidades canarias muestran una gran cautela con el fin de evitar las copias ilícitas en las aulas. Los responsables académicos temen especialmente el uso de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial por parte del alumnado. Debido a esto, los centros preparan nuevos protocolos específicos de vigilancia tecnológica para esta convocatoria de junio.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria prevé la realización de una prueba piloto muy aleatoria en varios centros. Los vigilantes emplearán detectores de radiofrecuencia con un carácter estrictamente experimental durante las evaluaciones de este año. No obstante, la institución mantendrá de forma simultánea las medidas de seguridad habituales en los accesos.

La Universidad de La Laguna también ejecutará un despliegue aleatorio de control en sus aulas asignadas. Sin embargo, Antonio Adelfo Delgado recuerda que estos protocolos son muy delicados para la intimidad de los jóvenes. Por este motivo, los examinadores vigilarán el cumplimiento de las normas sin interferir en los derechos fundamentales de las personas.