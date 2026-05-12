La universidad incorpora a su oferta académica Psicología y Geografía, Ciencias Territoriales y Medio Ambiente, además de nuevas especializaciones en ADE y Turismo

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) ha presentado su nueva oferta académica para el curso 2026-2027, que incluye dos nuevos grados y tres másteres, además de la actualización de varias especialidades ya existentes.

La propuesta se ha elaborado a partir del Mapa de Titulaciones del Vicerrectorado de Titulaciones, Calidad e Innovación Educativa, basado en más de 40.000 encuestas a expertos, sector productivo y comunidad académica.

Entre las principales novedades destacan los nuevos grados en Psicología y en Geografía, Ciencias Territoriales y Medio Ambiente.

La ULPGC amplía su oferta académica con dos nuevos grados y tres másteres innovadores. ULPGC

Tres nuevos másteres

El primero se impartirá en modalidad online y contará con 80 plazas, mientras que el segundo sustituye al anterior grado en Geografía y Ordenación del Territorio e incorpora itinerarios en planificación territorial y enseñanza y difusión cultural. Además, los grados de ADE y Turismo amplían sus especializaciones para responder a la demanda del mercado laboral.

En el ámbito de posgrado, la ULPGC incorpora tres nuevos másteres: Estudios Africanos, Administración y Dirección de Empresas (MBA) y Tecnologías Digitales en la Economía Verde (Green Tech).

También se actualiza el máster en Marketing, que pasa a denominarse Marketing y Estrategias Digitales, con un enfoque más orientado a la innovación, la analítica de datos y la toma de decisiones en entornos digitales.