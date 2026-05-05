Diversos colectivos exigen una financiación justa para los centros de educación superior frente a los recortes acumulados

Ciudadanos y entidades presentaron esta mañana un manifiesto en defensa de las universidades públicas canarias. El acto ocurrió de forma simultánea en las sedes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Esta iniciativa ciudadana busca revertir la asfixia económica que sufren las instituciones académicas de las islas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un grupo de ciudadanos comprometidos impulsa este documento en favor de la enseñanza superior. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y Tenerife apoya esta causa. Ambas instituciones acogieron la lectura del manifiesto durante la mañana de hoy.

Los promotores defienden el carácter público de la educación frente a las amenazas actuales. Ellos consideran vital fortalecer la investigación y la docencia en el archipiélago. La propuesta nace del interés social por proteger el conocimiento generado en las islas.

Las sedes de ambas provincias conectaron sus discursos para visibilizar esta unión regional. El texto reclama los recursos necesarios para garantizar la calidad del sistema educativo. Esta alianza civil pretende presionar a los responsables políticos para mejorar las partidas presupuestarias.

Dos décadas de asfixia financiera

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lidera esta queja pública. Luis Serra denuncia una caída constante de la inversión real durante los últimos quince años. El académico vincula esta falta de fondos con la pérdida de capacidad de gestión.

Serra afirma que la disminución de presupuestos afecta directamente a la oferta de nuevos títulos. El rector señala que la financiación efectiva ha mermado significativamente en las últimas décadas. Esta situación limita el crecimiento de las infraestructuras y la contratación de personal.

Los recortes acumulados complican el funcionamiento diario de los campus universitarios canarios. El sistema público necesita una inyección económica urgente para competir en igualdad de condiciones. Los datos muestran una realidad presupuestaria muy alejada de las necesidades docentes actuales.