Las asignaturas sobre el REF llegan a la FP, que acogerá a 50.000 alumnos el próximo curso

Se suma la FP a la formación sobre el REF que ya se realiza en Primaria, Secundaria y Bachillerato

El material didáctico para dar a conocer el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) en los distintos niveles educativos llegará, tras su inclusión en Primaria, Secundaria y Bachillerato, a la Formación Profesional, cuyas aulas prevén acoger a más de 50.000 estudiantes el próximo curso.

Presentación del material didáctico de la REF que llega a FP / Gobierno de Canarias

Así lo han anunciado este lunes en una rueda de prensa el consejero regional de Educación, Poli Suárez, y el comisionado del REF, José Ramón Barrera, quienes, además de presentar los contenidos sobre el llamado fuero canario que estudiarán alumnos a punto de adentrarse en el mercado laboral, han destacado los casos de éxito de la utilización de sus herramientas fiscales y económicas que suponen los grupos empresariales Cicar y Barber o la panadería palmera Zulay.

Barrera ha considerado que la inclusión de asignaturas sobre el REF en todo el sistema educativo supone un hito con el que se espera corregir el desapego que existe en torno a este fuero canario, de forma que toda la población isleña «lo sienta como lo que es, un derecho histórico» que los jóvenes han de defender para garantizar su continuidad.

Conocer lo supone el REF para la economía

El comisionado ha insistido en que las herramientas del REF se pueden utilizar como «palanca de crecimiento de un negocio y de la economía en general» con la que compensar las desventajas que supone emprender desde «una tierra fragmentada y escasa de recursos naturales».

Frente al «mantra» de que sus instrumentos «son herramientas para pagar menos impuestos o recibir subvenciones», ha recalcado que gracias al REF, Canarias «recibe compensaciones para la captación de agua, la producción de energía eléctrica, el transporte de mercancías o el de pasajeros».

El consejero regional de Educación, Poli Suárez, se ha felicitado de que en esta legislatura se haya logrado dar a conocer la «Biblia» canaria en las aulas de todo el sistema educativo público de las islas, una apuesta que, a su juicio, cobra especial relevancia en la FP, tan ligada al futuro laboral de sus alumnos.

Cambios en la FP canaria

«Cuando llegamos a la Consejería alguien nos decía: hay que copiar el modelo vasco, el modelo alemán. Yo creo que estamos consolidando el modelo canario, la FP canaria», ha referido Suárez sobre el impulso que su departamento ha dado en los últimos tres años a este tipo de formación.

Además de actualizar el mapa de la FP canaria, diseñado hacía 30 años, ha dicho, se han puesto en marcha centros integrados en los que se forman 46.700 estudiantes, una cifra que, habida cuenta de las 38.000 preinscripciones formalizadas hasta ahora para el curso que viene, puede superar los 50.000.

«Hemos instalado todas las familias profesionales y la formación profesional insularizada, acorde a la realidad de cada una de las islas», lo que ha permitido abrir centros integrados de formación profesional en El Hierro, La Gomera o el sur de Fuerteventura, dando respuesta así en este último caso a «una demanda de siglos, como el otro que dice» y que «nadie había» atendido.

Las asignaturas sobre el REF en FP se impartirán en tres módulos: dos introductorios, disponibles para todas las familias profesionales, y uno de especialización, que se añade a la oferta de Administración y Gestión.