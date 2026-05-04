Ábalos dice al Supremo que desconocía la oferta de la empresa de la trama para mascarillas

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, compareció este lunes en el juicio contra él, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. El juicio entra en su recta final

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este lunes que desconocía la oferta introducida por el comisionista Víctor de Aldama de la empresa Soluciones de Gestión, al que se adjudicaron contratos de mascarillas por los que supuestamente se recibieron mordidas. «Por mi mano no pasó ninguna oferta», ha zanjado.

Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración, este lunes. El juicio contra Ábalos entra este lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo

Ábalos comparece en el Tribunal Supremo en el juicio contra él, su exasesor Koldo García y el comisionista Aldama por la trama del pago de mordidas en los contratos de mascarillas en la pandemia.

Según su relato, por él no pasó ninguna oferta, pero sí por su exasesor, quien el dijo que había aportado hasta cuatro diferentes.

El que fuera también secretario de Organización del PSOE ha dejado claro que él no comentó con Aldama nada relacionado con la necesidad de material sanitario, pero ha reconocido que como el reconocido comisionista andaba por el Ministerio, le pudo llegar la información.

«Conmigo no habló. Yo se lo diría a Koldo y a lo mejor Aldama estaba delante. Yo no digo que no me escuchara, pero que me dirigiera a él, no». Por aquella época visitaba a Koldo bastante hasta que le llamé la atención», ha recalcado.

Momentos iniciales de la pandemia

Ábalos ha querido describir la situación en esos momentos iniciales de la pandemia, cuando era «un privilegio» encontrar un proveedor. «El problema era saber dónde había mascarillas y traerlas», ha precisado.

Transportes fue el primero en traer ese material, a través de una propuesta del subsecretario, quien decidió que fueran Puertos del Estado y Adif las que adjudicasen los contratos, ha relatado Ábalos.

Además, ha explicado que también fue el subsecretario quien le dijo que no sacaran la orden ministerial con precipitación hasta que no tuvieran la oferta de los proveedores y también quien aconsejó bloquear el dinero hasta que no llegara el material y se comprobara su cantidad y calidad.

Contratos por necesidad de material

También ha recordado que el real decreto del estado de alarma no obligaba a la concurrencia para los contratos de materia, pero «quedaba bien que hubiera más ofertas». Y aunque por sus manos no pasó ninguna, sí le consta que «más de una sí hubo».

Ábalos ha respondido también al incremento en tan solo 38 minutos de 4 a 8 millones de mascarillas el contrato de Puertos del Estado con Soluciones de Gestión y ha aseverado que él decidió la más cuantiosa por la gran necesidad de material que se necesitaba. No había otro motivo.

«Fue un error firmar el de 4 millones para quince días», ha señalado. Porque él consideraba que era mejor 8 millones para 30 días.

El exministro también firmó la orden ministerial para que Adif comprara 5 millones de mascarillas con Soluciones de Gestión y ha subrayado que había ofertas de otras empresas que luego resultaron desfavorables. Es más, se contrató a una de ellas y se tuvo que rescindir el contrato.

De las ofertas supo el exministro «a posteriori». No tuvo «ningún conocimiento» ni «ninguna intervención», ha zanjado Ábalos.