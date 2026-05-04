Este lunes 4 de mayo se ha reunido el Consejo de Gobierno en Gran Canaria. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, coordina la reunión en Las Palmas de Gran Canaria, en ausencia de Fernando Clavijo.

Tras el encuentro Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, y Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, comparecen ante los medios de comunicación, a partir de las 12:00 horas, para abordar los asuntos tratados en la reunión semanal del Gobierno de Canarias.