La cadena suma público joven y logra el mejor mes de abril de los últimos catorce años

Televisión Canaria refuerza su conexión con el público joven tras incrementar en 4,8 puntos la audiencia entre los espectadores de 25 a 44 años, pasando del 4,8% en abril de 2025 al 8,4% en abril de 2026, lo que supone un crecimiento del 75%, un dato que marca la evolución de la cadena y orienta su estrategia de contenidos.

Televisión Canaria incrementa en un 75% sus espectadores entre 25 y 44 años.

El administrador general del ente público RTVC, César Toledo, valoró de forma muy positiva estos resultados, y destacó “la importancia estratégica de que el crecimiento de Televisión Canaria se consolide entre el público joven, en un momento en el que los nuevos formatos de consumo, la universalización de los contenidos y el crecimiento de la oferta dispersan cada vez más la audiencia”.

Según explicó César Toledo, “este dato es especialmente valioso por varias razones, pues la franja 25-44 es precisamente la más disputada en el ecosistema audiovisual actual, son los espectadores más propensos a la migración hacia plataformas de streaming, redes sociales y consumo bajo demanda”.

Que Televisión Canaria haya conseguido crecer con tanta fuerza en este segmento —cuando el conjunto de la televisión lineal sigue perdiendo minutos de consumo frente a Internet— indica que algo en la programación, la identidad de marca o la oferta de contenidos está resonando entre los canarios de mediana edad activa.

Este crecimiento, además, se produce en un contexto en el que la cadena ocupa la segunda posición en el ranking de cuota para este target, solo por detrás de Telecinco. Superar en este grupo de edad a cadenas como Antena 3, La 1 o La Sexta es un resultado que en absoluto podíamos dar por descontado hace un año.

Los datos de audiencia correspondientes al mes de abril evidencian que la apuesta por nuevos contenidos dirigidos al público joven está impulsando el crecimiento de Televisión Canaria y contribuyendo a rejuvenecer la audiencia. Formatos como ‘CHOSS’, ‘Entrevista a Quevedo’ o la plataforma Canarias Play están favoreciendo la incorporación de nuevos espectadores y reforzando la conexión de RTVC con las generaciones más jóvenes.

Televisión Canaria consolida en abril su crecimiento y alcanza un 7,9% de cuota de pantalla, lo que supone una subida de 1,7 puntos respecto al mismo mes del año anterior, cuando registraba un 6,2%, y sitúa este resultado como el mejor mes de abril de los últimos catorce años, superando el 7% registrado en 2013.

Televisión Canaria incrementa en un 75% sus espectadores entre 25 y 44 años.

Este avance confirma la tendencia al alza y mantiene a Televisión Canaria como la televisión pública más vista en las Islas por tercer mes consecutivo, además de consolidarla en el tercer puesto del ranking de cadenas generalistas.

La evolución positiva se mantiene también en el conjunto de la temporada. Desde septiembre de 2025, la cadena acumula un incremento de 1,5 puntos de cuota, pasando del 6,4% al 7,9%, lo que la convierte en la cadena generalista que más crece en Canarias en este periodo, frente a la caída o estancamiento de otras ofertas televisivas.

En términos de alcance, 341.000 canarios conectaron cada día con la cadena en algún momento, mientras que 1.255.000 espectadores vieron Televisión Canaria durante el mes, lo que representa el 56,4% de la población del Archipiélago.

Las ediciones del Telenoticias cierran el mes con un 13,2% de cuota de pantalla y 48.000 espectadores, con un alcance acumulado de 791.000 canarios, el 35,9% de la población. Dentro de estos datos, el informativo de sobremesa de lunes a viernes se consolida como primera opción en su franja de emisión, reforzando el liderazgo de los servicios informativos. Desde el inicio de la temporada, estos espacios crecen en 6.000 espectadores y 2,1 puntos de cuota, consolidando su relevancia dentro de la oferta informativa.

En esta misma línea, los servicios informativos en su conjunto continúan siendo uno de los pilares fundamentales del crecimiento. En abril alcanzan un 11,5% de cuota de pantalla y 28.000 espectadores de media, mejorando en 2,2 puntos y 6.000 espectadores respecto al mismo mes del año anterior, cuando registraban un 9,3% y 22.000 espectadores. Más de 883.000 canarios siguieron los informativos en algún momento, lo que equivale al 40,4% de la población.

Estos resultados reflejan el impacto de la apuesta por nuevos contenidos y canales que conectan con los públicos más jóvenes, un factor clave en el crecimiento de la cadena y en su posicionamiento actual.

Televisión Canaria se consolida así, como una televisión cada vez más cercana, con una audiencia diversa y en expansión, reforzando su papel como servicio público en el Archipiélago.