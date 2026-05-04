​El programa de la Televisión Canaria pone el foco este lunes, a las 22:30 horas, en la importancia de derrumbar barreras desde la información, la empatía y la normalización

El programa ‘Gente Maravillosa’ de Televisión Canaria, presentado por Eloísa González, busca visibilizar este lunes 4 de mayo, a partir de las 22:30 horas, la menopausia y todos los mitos y realidades que rodean a este proceso natural y trascendente en la vida de las mujeres, en una nueva entrega en la que se contará con la participación de Elsa Anka como madrina.

‘Gente Maravillosa’ rompe mitos y visibiliza la menopausia junto a la presentadora y modelo Elsa Anka.

Síntomas, retos y dificultades

La presentadora, modelo, influencer y actriz, que aboga por una mayor información, prevención y consciencia, pondrá el foco en el valor de un estilo de vida saludable y la necesidad de una mejor comunicación con la familia y entre las propias mujeres, destacando su propia historia y como afrontó a esta nueva etapa de su vida.

Durante la emisión, la canaria Leticia Robaina también compartirá su experiencia ofreciendo un testimonio humano y positivo sobre los síntomas, retos y dificultades que la obligaron a replantearse su vida para mejorarla. Su relato permitirá al público conocer de primera mano la menopausia y cómo podemos ayudar desde la empatía y el cariño.

Como es habitual en el formato, el programa incluye una cámara oculta con la que semostrará cómo reaccionan los canarios ante situaciones relacionadas con los síntomas más conocidos, poniendo a prueba los habituales prejuicios y reforzando la importancia de la empatía y la comprensión en la vida diaria, entre las que hay que destacar a Cristo, un militar, monitor y cantante de Fuerteventura.

Más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del territorio, acompañando un debate que promete ser emocionante, cercano y necesario.

Con esta emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión cercana, social y comprometida, que pone en valor a las personas y familias que hacen de Canarias un territorio más inclusivo y humano.