El espacio de La Radio Canaria da voz a las mujeres que son el motor de sus familias desde la distancia, este sábado 2 de mayo, a las 06:00 horas

Hay amores que no se pueden medir en kilómetros, sino en la fuerza de una conexión que atraviesa el Atlántico. Con motivo del Día de la Madre, este sábado 2 de mayo, a las 06:00 horas, ‘El Alpende’ de La Radio Canaria presenta una nueva entrega de ‘Mujeres sin Fronteras’, un rincón mensual dedicado a dar voz a quienes, a menudo, viven en el silencio de la nostalgia.

Especial Día de la Madre en ‘El Alpende’ con ‘Mujeres sin Fronteras’.

Bajo la dirección y presentación de Leny González, el espacio se sumerge en la maternidad transnacional y se hablará de esas mujeres que son el motor de sus familias desde la distancia, convirtiendo la migración en el mayor acto de resistencia y amor imaginable.

Para desgranar esta realidad, el programa contará con dos invitadas, ambas integrantes de la Asociación Mujeres Unidas del Mundo (AMUM), que nos ofrecerán sus testimonios. Luisa Fernanda Valencia, natural de Colombia, lleva apenas dos años en Canarias y es un espejo de la lucha más reciente, de cómo la precariedad la empujó a una dolorosa separación física de sus hijos, un proceso que le pasó factura no solo al alma, sino al cuerpo, enfrentando incluso una parálisis por estrés. Su historia es un canto a la salud mental y a la superación.

Por otro lado, Zunilda Paredes, oriunda de Paraguay, que representa la voz de la experiencia tras 21 años en las Islas y que vivió el duelo de dejar a sus hijos atrás cuando ellos decidieron no abandonar sus raíces. Convertida en una madre cibernética y abuela orgullosa, hablará cómo la tecnología se ha vuelto el puente para seguir criando, amando y estando presente a pesar de las décadas de distancia.

Luisa Fernanda Valencia Zunilda Paredes

Taller sobre duelo migratorio

Como broche de oro, ‘El Alpende’ servirá para difundir la 2ª sesión del próximo encuentro de ‘Entre Nosotras: Espacio de Luz y Fortaleza’, bajo el título ‘Lo que siento, también importa’. Un taller sobre duelo migratorio, soledad y manejo emocional que se celebrará el 10 de mayo, a las 10:30 horas, en el Espacio Cultural SOCO en Triana en Las Palmas de Gran Canaria, y una oportunidad única para sanar colectivamente junto a la terapeuta Soledad Yewel, asegura Leny González.

El programa es parte del proyecto RIZA, una iniciativa financiada por la Unión Europea y por la Red Europea de Mujeres Migrantes (REM), para la asociación AMUM. Un esfuerzo conjunto para que ninguna mujer migrante o refugiada en Canarias se sienta sola. Además, si eres mujer, estás en proceso migratorio y necesitas apoyo o acompañamiento, la asociación pone a tu disposición el correo mujeresunidasdelmundo@gmail.com, y asimismo puedes tejer red con ellas en sus redes sociales, AmumCan (Instagram y X/Twitter) y Mujeres Unidas del Mundo AMUM (Facebook).

Con este especial, ‘El Alpende’ refuerza su compromiso en la defensa de la dignidad, la esperanza los derechos de las mujeres y niñas migrantes, apostando por la información contrastada y la pedagogía.