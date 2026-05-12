Como novedades más significativas para el próximo curso, el descenso de la ratio de 18 a 16 alumnos en Educación Infantil (3 años); de 25 a 22, en 3º y 4º de Primaria, y de 30 a 25 estudiantes por grupo en 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Descenso de las ratios en Canarias. Imagen de recurso Consejería de Educación Gobierno de Canarias

Canarias sigue bajando la ratio de sus grupos escolares, con mejoras importantes para el curso 2026-2027, según los criterios de escolarización publicados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez.

“Seguimos cumpliendo con el compromiso que asumimos de bajar la ratio profesor-alumno en las islas”, ha afirmado el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, para quien “consolidamos una tendencia que iniciamos hace dos cursos en el marco de un plan plurianual y que representa una más de las muchas medidas que impulsado para mejorar la calidad educativa en el archipiélago”.

Como novedades más significativas para el próximo curso, el descenso de 18 a 16 alumnos en Educación Infantil (3 años); de 25 a 22, en 3º y 4º de Primaria, y de 30 a 25 estudiantes por grupo en 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Con respecto a los Programas de Diversificación Curricular (PDC), se reduce el alumnado necesario para la constitución de los grupos, pasando de quince a doce alumnos por grupo, y, en las escuelas unitarias (centros de una a tres unidades escolares), se unifican los criterios, reduciéndose la ratio máxima. Así, las unidades conformadas por alumnado de Infantil y Primaria se constituirán con catorce, 28 o 42 alumnos, muy por debajo de los 15, 35 o 57 alumnos que se necesitan actualmente para disponer de una, dos o tres unidades, respectivamente.

Criterios para alumnos NEE

Además, se aplicarán una serie de criterios cuyo impacto será especialmente relevante para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y la configuración de los grupos.

Así, a los efectos de determinar la ratio máxima de los grupos ordinarios de Primaria y ESO, computarán como dos plazas los alumnos con NEE (por discapacidad o trastorno del espectro autista, TEA) con adaptación curricular significativa (ACUS) y trastorno grave de conducta (TGC), así como los que presenten trastorno grave de la comunicación o del lenguaje con adaptación curricular (AC).

Además, en los supuestos excepcionales en los que la aplicación de la ratio se viese restringida por la imposibilidad de crear más grupos, se asignará horario de apoyo para docencia compartida.

Asimismo, podrá tenerse en cuenta la cantidad de alumnado con NEE y con adaptaciones curriculares a la hora de asignar días adicionales de apoyo del profesorado para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Por último, se mantiene la disminución de la ratio a 22 alumnos en ESO en grupos con uno o dos alumnos con NEE y ACUS o alumnado con TGC o trastorno grave de la comunicación o del lenguaje.