En total son 4 detenidos, los 3 en Santa Cruz de Tenerife y un cuarto en Barcelona vinculados con el uso de documentos de identidad falsos

Imagen de archivo. Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife (3) y en Barcelona (1) a cuatro personas vinculadas, presuntamente, con grupos transnacionales de crimen organizado de origen italiano que se relacionan con el uso de documentos de identidad falsos.

Las detenciones se han practicado en base a Órdenes Europeas de Detención y Entrega emitidas por la Fiscalía italiana, además de una Orden Europea de Investigación, todas ellas tramitadas en coordinación y bajo el impulso de la Policía Nacional.

La investigación se inició gracias al marco de colaboración creado entre la Comisaria General de Información y el Punto Atenas ―oficina de verificación documental de la Comisaría General de Extranjería Fronteras―, centrada en la monitorización, análisis y neutralización del uso masivo y sistemático de documentos falsos por parte de estos grupos de matriz criminal y con potencialidad desestabilizadora de la seguridad interior.

La operación ha contado con la colaboración de cuerpos de seguridad italianos -SCO-Polizia di Stato y el ROS-del Arma de Carabineri-, así como agentes especializados en la Localización de Fugitivos y Crimen Organizado de Policía Judicial.

Requerimientos judiciales en Italia

Tras la detección de estos grupos, la Policía Nacional internacionalizó el proceso comunicando a las autoridades policiales italianas la presencia de estas personas en España, quienes verificaron que a los investigados les constaban requerimientos judiciales activos en el país transalpino, iniciándose un complejo proceso de coordinación policial y judicial, donde la labor de EUROJUST resultó determinante.

Durante el desarrollo de la investigación se evidenció cómo los ahora detenidos hacían uso reiterado de documentación falsa como elemento base de su actividad criminal en España. Esta práctica, común en el modus operandi de muchas organizaciones criminales activas en nuestro país, supone una brecha de seguridad para el Estado ya que afecta a la fe pública y al control fronterizo. Esta dinámica facilita actividades ilícitas de alto impacto y permite a los delincuentes actuar con impunidad.

Cuatro detenidos en Tenerife y Barcelona

En la mañana del pasado jueves fueron detenidas, de manera simultánea, en Tenerife y Barcelona los investigados de origen italiano. Además, los agentes practicaron, en virtud de una Orden Europea de Investigación, un registro domiciliario en una finca de grandes dimensiones de uno de los detenidos ubicada en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife.

Del registro del interior de la vivienda principal y de los aledaños de la finca se destaca el hallazgo de varias armas de fuego y abundante munición. También se intervino una báscula de precisión y diversas cantidades de sustancias estupefacientes (éxtasis, MDMA; aceite de hachís, cocaína y marihuana). Además, 605 euros en billetes, documentación falsa, placas de matrícula italianas y multitud de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, ordenadores, dispositivos de almacenamiento).

En relación con la detención practicada en Barcelona hay que destacar la incautación de documentación falsa al ciudadano italiano. Sobre el que pesaba la Orden Europea de Detención y Entrega.

Los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de los partidos judiciales correspondientes de Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. Para su posterior puesta a disposición de la Audiencia Nacional.