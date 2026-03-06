La medida busca ofrecer una atención educativa más personalizada y mejorar la inclusión real en los centros escolares de las islas

El consejero de Educación, Poli Suárez, anunció este viernes en el Parlamento de Canarias una reducción de ratios en aulas con alumnado NEE. La iniciativa pretende ajustar el número de estudiantes en las etapas de enseñanza ordinaria durante la presente legislatura.

Poli Suárez anuncia que bajará las ratios en aulas con alumnado NEE / Consejería de Educación

El Gobierno busca así responder a la diversidad actual y garantizar un aprendizaje equitativo para todos los jóvenes.

Un compromiso con la inclusión educativa

Esta propuesta responde al firme compromiso de la Consejería de Educación por avanzar hacia un modelo de enseñanza mucho más inclusivo. Los centros educativos dispondrán de mejores herramientas para gestionar la diversidad de los estudiantes presentes hoy en las aulas ordinarias. El departamento ajustará los grupos para facilitar que los docentes realicen un seguimiento directo de las necesidades específicas.

Además, el Ejecutivo trabaja actualmente en la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado. Esta nueva normativa permitirá estudiar la ampliación de la reducción de ratios a las aulas enclave y centros especiales. La meta final es consolidar un sistema que proteja el bienestar emocional y académico de los menores más vulnerables.

Por otro lado, esta medida se suma a otros proyectos transversales como el nuevo modelo de Formación Profesional Adaptada. Este programa permite a los alumnos continuar su formación especializada hasta alcanzar los 33 años de edad. El Gobierno también garantiza la gratuidad del comedor escolar para el alumnado de centros de educación especial.

Aumento histórico de los recursos humanos

El sistema educativo canario atiende actualmente a más de 5.000 estudiantes con necesidades especiales. Esta cifra representa casi el doble de los alumnos registrados durante el pasado año 2022. Por esta razón, la Consejería ha incrementado significativamente la plantilla de profesionales destinados a este ámbito.

El número de auxiliares educativos creció de 941 profesionales en el curso 2022-2023 hasta los 1.850 actuales. Asimismo, el profesorado cuenta con 600 docentes adicionales para reforzar la atención personalizada en los centros. Esta ampliación de personal ha requerido una inversión extra cercana a los quince millones de euros.

Igualmente, la administración regional ha puesto en marcha ayudas específicas de 800.000 euros para familias con hijos con TDAH. Estas subvenciones cubren a quienes superan el 25 % de discapacidad y no acceden a las becas del Estado. Poli Suárez destaca que estas acciones ofrecen un apoyo real y directo a las familias canarias.

Mejora de las infraestructuras especializadas

La Consejería también ha ejecutado importantes actuaciones en el ámbito de las infraestructuras educativas de las islas. El departamento cuenta ya con cerca de un centenar de aulas enclave terminadas o en fase de proyecto. Estos espacios resultan fundamentales para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y adaptado.

Por otra parte, el Gobierno ha creado 4 nuevos centros de educación especial en el archipiélago. También destaca la apertura de 11 centros específicos para atender al alumnado con trastorno del espectro del autismo. Estas instalaciones cuentan con materiales modernos y personal experto en las diferentes patologías de los estudiantes.

Finalmente, el consejero subrayó que todas estas actuaciones tienen una prioridad clara para su equipo de trabajo. El Ejecutivo canario seguirá reforzando los recursos públicos para garantizar una educación de calidad en todas las etapas. El objetivo principal es ofrecer una respuesta integral a las necesidades del alumnado NEE.