Los estudiantes pueden solicitar la revisión de los exámenes del 15 al 17 de junio, hasta las 12.00 horas

Un total de 4.203 estudiantes, lo que representa el 91,6% de los presentados a la fase general de la prueba de acceso a la universidad (PAU) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha aprobado los exámenes en la convocatoria de junio.

Según ha informado la institución académica, de los 4.590 alumnos que se han examinado en esta fase general, han resultado aptos un total de 2.431 mujeres (el 91,7%) y 1.772 hombres (el 91,3%).

Autentificación en el sistema

Las calificaciones se han hecho públicas este viernes doce de junio a través de un enlace directo en la dirección web ‘https://www.ulpgc.es/acceso/pau‘, previo acceso con autenticación en el sistema ‘MiULPGC’, y también se han remitido por correo electrónico.

El alumnado puede solicitar la revisión de los exámenes del quince al 17 de junio, hasta las 12.00 horas, mientras que la publicación de las calificaciones definitivas se ha fijado para el 19 de junio.

La PAU en Santa Cruz de Tenerife

El 89,17% de los estudiantes que se presentaron a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el mes de junio ha superado el examen, según los datos ofrecidos este viernes por la Universidad de La Laguna.

Desde las 10.00 horas el alumnado ha podido acceder a la aplicación para conocer además sus calificaciones individuales.

Gabinete de Análisis

En total, se han inscrito 4.583 alumnos y alumnas, y han resultado aptos 4.060, no aptos 493, mientras que 30 no se han presentado a la convocatoria.

El Gabinete de Análisis y Planificación de la institución académica informa de que la nota media del Bachillerato en esta provincia ha sido de 8,24, que se ha reducido a 6,56 como media de la PAU, lo que ha arrojado una nota media final de acceso de 7,57.