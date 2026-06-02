Más de 10.600 estudiantes están convocados en Canarias a las Pruebas de Acceso a la Universidad, la mitad en la provincia de Las Palmas y la otra mitad en la de Santa Cruz de Tenerife

Muchos nervios frente a las sedes de celebración de la PAU, Prueba de Acceso a la Universidad, que comienza este martes y se alarga hasta el viernes. Lo hace con nuevas sedes para facilitar el traslado. También con más medidas de seguridad para evitar trampas y un modelo de examen más competencial y práctico. En total, son 10.684 los estudiantes convocados a esta prueba en Canarias, repartidos entre las dos universidades públicas del archipiélago.

Estudiantes estudian previo al comienzo de la PAU. Imagen RTVC

Último repaso

Este martes es el turno de las pruebas de Humanidades. Los exámenes comienzan a las 9:30 horas en Canarias y lo hacen con la prueba de Lengua Castellana y Literatura. Así que toca el último repaso de esta materia.

En total, son unos 300.000 las personas que se presentan a la PAU en España. Este martes arranca en 14 comunidades autónomas. Este lunes lo hacía en Madrid. Para todas, este año lo hará concriterios más homogéneos y pruebas más relacionadas con las competencias reales. De media, el 95 % de los que se presentan, aprueban.

Nuevas sedes

En Canarias, otra de las novedades está en el reparto de las sedes, que salen de los recintos universitarios.

La Universidad de La Laguna ha distribuido los exámenes entre varios espacios. El Campus de Guajara, para al alumnado procedente de centros educativos ubicados entre Arico y Tacoronte. En Adeje contará con sedes en el Pabellón Deportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia. Es para los estudiantes de la zona comprendida entre Granadilla y Santiago del Teide. Y en Puerto de la Cruz examinará al alumnado procedente de municipios entre El Sauzal y Buenavista del Norte.

La distribución territorial de los aspirantes en la provincia de Las Palmas sitúa a Las Palmas de Gran Canaria como la sede con mayor volumen de alumnado, con 2.240 estudiantes (42,4 % del total), seguida de Lanzarote, con 757 (14,3 %); el sur de Gran Canaria, con 697 (13,2 %); Telde, con 610 (11,6 %); el norte de Gran Canaria, con 428 (8,1 %); Fuerteventura Norte, con 423 (8 %); y Fuerteventura Sur, con 129 (2,4 %).

Refuerzo del transporte en Gran Canaria

Guaguas Municipales refuerza los días 2, 3, 4 y 5 de junio con 3.500 plazas extra las líneas regulares 25, 26 y 48, que conectan distintas zonas de Las Palmas de Gran Canaria con el Campus Universitario de Tafira, para facilitar los desplazamientos del alumnado que se presente a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso Universitario (PAU).

El incremento del servicio se llevará a cabo en las franjas horarias comprendidas entre las 07.30 y las 10.00 horas (para las llegadas al Campus) y las 18.00 y las 20.00 horas (para las salidas).

En este dispositivo especial de transporte para la convocatoria ordinaria de la PAU, la Línea 25, que une la parada preferente del Auditorio y el Campus, añadirá dos guaguas a las ocho que prestan su servicio de manera habitual.

Por su parte, la Línea 26, que enlaza Santa Catalina con el Campus (por Siete Palmas), también contará con dos vehículos adicionales.

Asimismo, la Línea 48 (Escaleritas-Campus Universitario) tiene asignada tres guaguas que recibirán el apoyo de una cuarta unidad, permitiendo que el tiempo aproximado de la frecuencia media sea de 25 minutos.