China implanta un ‘DNI’ digital para robots humanoides

El Gobierno chino asignará un sistema de identificación digital basado en un código único de 29 dígitos a cada máquina para facilitar su trazabilidad y reforzar la supervisión del sector

El Gobierno de China anunció recientemente la creación de un sistema de «identificación digital» para robots humanoides, en un contexto de rápida expansión del sector en el país. La medida asignará un código de 29 dígitos a cada máquina, con un funcionamiento similar al DNI, para facilitar su trazabilidad.

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La plataforma, presentada a finales de mayo por el Comité de Estandarización de Robótica Humanoide e Inteligencia Incorporada (HEIS, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, funciona como el eje operativo de una nueva normativa nacional. Esta regulación exige que cada robot humanoide disponga de un código de identidad único.

Un código para seguir el ciclo de vida de cada robot

La identificación permitirá seguir el recorrido de los robots durante todo su ciclo de vida, desde su fabricación hasta su reciclaje.

Los 29 dígitos asignados a cada robot no resultan arbitrarios, sino que se distribuyen en cuatro segmentos numéricos con funciones específicas. Los dos primeros números corresponden al país de origen, lo que permitirá el seguimiento de envíos y ventas transfronterizas. Después, un bloque de cuatro dígitos identificará a la empresa fabricante, mientras que otros seis dígitos señalarán el modelo del robot.

Los últimos 17 dígitos constituirán el número de serie, un identificador único para cada unidad que permitirá una trazabilidad precisa durante todo su ciclo de vida, desde la fabricación hasta el reciclaje.

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Seguridad, supervisión y expansión industrial

Yu Xiuming, vicepresidente del Instituto de Normalización de Tecnología Electrónica de China, explicó a Xinhua que el país pretende utilizar este sistema de identificación para afrontar los problemas centrales de la industria de los robots humanoides en materia de seguridad, supervisión y gobernanza, además de acelerar la implementación de estos robots en distintos usos.

La iniciativa ya alcanza a más de 100 fabricantes chinos de robots humanoides, mientras que más de 28.000 robots de unos 200 modelos ya cuentan con una identidad digital.

La medida llega en un momento de creciente interés por la robótica humanoide en China, donde las autoridades han identificado estos sistemas como uno de los ámbitos estratégicos de desarrollo tecnológico.

Un mercado en expansión

El mercado global de robots humanoides creció un 508 % el año pasado, con unos 18.000 envíos totales a nivel mundial. En este escenario, los fabricantes chinos están «ocupando una posición de liderazgo respaldada por una cadena de suministro industrial integral», según datos de la consultora IDC citados por el South China Morning Post.

Este lunes, Unitree, una de las firmas más visibles del sector de robots humanoides en China y conocida por demostraciones como la gala del Año Nuevo lunar de la televisión estatal CCTV, recibió permiso de la Bolsa de Shanghái para cotizar. La compañía prevé salir a bolsa con una captación estimada de unos 4.200 millones de yuanes (610 millones de dólares).