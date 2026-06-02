La diputada de Coalición Canaria condiciona cualquier apoyo a la convocatoria inmediata de elecciones y al compromiso de que no haya un gobierno con Vox.

Cristina Valido: “Si hay una moción de censura, hablaremos con el PP” / Foto: La Radio Canaria.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha asegurado este martes en De La Noche Al Día de La Radio Canaria que su formación estudiará una eventual moción de censura del Partido Popular si llega a plantearse formalmente. Eso sí, ha dejado claro que exigirán garantías de convocatoria inmediata de elecciones y el rechazo a cualquier fórmula de gobierno con Vox.

“Si llegara el momento de la moción de censura, Coalición Canaria hablará con el Partido Popular, hablará con el señor Feijóo y pondrá sus condiciones”, ha afirmado.

Entre esas condiciones, Valido ha destacado que la principal sería que la moción tuviera como único objetivo abrir paso a unos comicios anticipados. “Nos gustaría que fuera sobre todo para convocar elecciones de manera inmediata y que bajo ningún concepto se planteara la posibilidad de un gobierno con Vox”, ha señalado.

“No hay nada que hablar” sin Junts y PNV

La diputada nacionalista ha recordado que actualmente no existe ninguna moción de censura sobre la mesa y ha subrayado que Coalición Canaria, con un único diputado en el Congreso, no tiene capacidad para decidir el futuro de la legislatura.

Valido ha insistido en que cualquier movimiento depende primero de Junts y del PNV, cuyos apoyos considera imprescindibles para que prosperara una iniciativa del Partido Popular.

“Si Junts y PNV no dicen que sí, no hay nada que hablar”, ha asegurado.

En este sentido, ha criticado la estrategia del PP hacia ambas formaciones y ha considerado que el tono empleado por los populares dificulta cualquier entendimiento. “Da la sensación de que más que tratar de acercar acuerdos tratan de alejarlos”, ha afirmado.

“Lo veo francamente difícil”

Durante la entrevista, Valido ha recordado que el PNV gobierna en Euskadi junto al PSOE y que Junts mantiene como prioridad política la aplicación de la amnistía y el regreso de Carles Puigdemont.

“Yo lo veo francamente difícil”, ha resumido sobre la posibilidad de que ambos partidos apoyen una moción de censura impulsada por Alberto Núñez Feijóo.

La diputada de Coalición Canaria ha insistido en que su partido no participará “en las estrategias de otros” sin garantías previas de éxito y ha reiterado que cualquier decisión se tomaría únicamente si el escenario político cambia.