Cristina Valido acuerda con los colectivos de salud impulsar enmiendas que corrijan el desfase en sus clasificaciones profesionales

Coalición Canaria registrará enmiendas al proyecto de ley del Estatuto Marco en el Congreso para actualizar las categorías del personal sanitario. La diputada Cristina Valido asumió este compromiso ante la plataforma TCAE y Asamblea 7 Islas. La iniciativa busca adecuar las funciones reales de los trabajadores con su titulación y nivel de formación actual.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. EFE/Mariscal

Las categorías de los celadores, administrativos y técnicos sanitarios sufren un desfase evidente respecto a sus responsabilidades diarias. El encuadramiento actual de estos profesionales no refleja la evolución real de sus tareas en los centros de salud. Por este motivo, el sindicato y la formación nacionalista exigen una revisión profunda de la norma estatal.

En el caso de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, su actual permanencia en el subgrupo C2 resulta totalmente obsoleta. Esta clasificación no se ajusta a su titulación de formación profesional de grado medio ni a su labor asistencial. Por lo tanto, el texto definitivo en las Cortes deberá amparar una reclasificación profesional justa para el colectivo.

Asimismo, el partido propone que el Ministerio de Sanidad coordine un informe técnico integral sobre todas las categorías profesionales del sector. Este documento autonómico y sindical analizará el nivel de responsabilidad en el Sistema Nacional de Salud. Además, la propuesta planteará una actualización global que ordene de forma eficiente las funciones de cada puesto.

Medidas de promoción

Las enmiendas también incluirán propuestas para asegurar una adecuación retributiva justa ligada directamente a la nueva clasificación de los empleados. Las mejoras salariales complementarán los cambios en el Estatuto Marco para garantizar la equidad interna del personal. De igual modo, el documento final potenciará el desarrollo del sistema de carrera profesional en las islas.

Por consiguiente, el plan prevé la convocatoria periódica de procesos que reconozcan formalmente la experiencia acumulada por los trabajadores. La reforma blindará los derechos laborales durante las promociones internas y los cambios de categoría dentro de la sanidad. Con esto, las fuerzas sindicales esperan corregir disfunciones estructurales que el sistema arrastra desde hace décadas.

Finalmente, Coalición Canaria destaca la necesidad de acabar con la desigualdad sistémica que afecta a un colectivo altamente feminizado. Las modificaciones normativas no solo mejorarán las condiciones de los sanitarios, sino que reforzarán la calidad asistencial del servicio público. En consecuencia, los centros de salud ganarán eficiencia, optimización de recursos y una mayor humanización en el trato directo.