Trump quita hierro a la posible ruptura del diálogo por parte de Irán

El presidente estadounidense afirma que «no pasa nada» si Teherán suspende las negociaciones y garantiza que el silencio no significará nuevos bombardeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este lunes a la posible suspensión de las conversaciones de paz por parte de Irán. Las autoridades iraníes tomaron esta decisión en respuesta a los continuos ataques que Israel ejecuta sobre territorio libanés.

Donald Trump – Europa Press/Contacto/Samuel Corum – Pool via CNP

El presidente de Estados Unidos afirmó que nadie le ha comunicado de manera oficial la interrupción del diálogo. Por este motivo, el líder estadounidense aseguró que una pausa en las conversaciones no generará consecuencias negativas inmediatas. Además, Trump argumentó que los representantes de la República Islámica son mejores negociadores que combatientes.

Por otra parte, el dirigente norteamericano manifestó que las partes implicadas han hablado demasiado durante los últimos meses. Según su criterio, los países encontrarán un beneficio mutuo si deciden guardar silencio durante un tiempo. No obstante, el presidente aclaró de forma contundente que esta desconexión diplomática no implicará el inicio de nuevos ataques militares.

Por último, Trump garantizó que su Gobierno mantendrá el bloqueo actual sobre los puertos ubicados en territorio iraní. El mandatario comparó estas infraestructuras con una simple pieza de acero que su Ejecutivo puede controlar. Igualmente, el líder estadounidense afirmó que mantendrá la presión económica porque las autoridades de Teherán están perdiendo una gran fortuna.

Motivos del equipo negociador de la República Islámica

La delegación de Irán suspendió los contactos bilaterales debido a la intensificación de la ofensiva del Ejército israelí en Líbano. Los diplomáticos iraníes interrumpieron el envío de mensajes cruzados que realizaban a través de varios países intermediarios. Esta determinación responde directamente a los bombardeos ordenados por el primer ministro Benjamin Netanyahu contra la ciudad de Beirut.

El Gobierno iraní considera que el pacto previo de alto el fuego incluía explícitamente la protección del suelo libanés. Por consiguiente, el Ejecutivo de Teherán acusa a las fuerzas israelíes de violar los acuerdos firmados de forma unilateral. Los ataques en la región ya provocaron la muerte de miles de personas desde el inicio de las operaciones.

Por esta razón, las autoridades iraníes exigen la retirada total de las tropas enemigas de las zonas ocupadas para retomar el diálogo. Mientras tanto, los estrategas de la República Islámica evalúan el cierre completo del estratégico estrecho de Ormuz. Esta medida comercial perjudicaría gravemente el transporte marítimo internacional que se dirige hacia el canal de Suez.