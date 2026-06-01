Un informe policial acredita que José Setién ordenó cambios en el Plan General desde su casa tras retirarse de su cargo municipal

Televisión Canaria accedió al informe de la UCO que demuestra que José Setién seguía ejerciendo de jefe de urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria tras jubilarse en marzo de 2023. Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que el investigado entraba a las bases de datos desde su domicilio.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los agentes de la UCO analizaron de forma exhaustiva las telecomunicaciones del antiguo responsable de la oficina técnica municipal. El documento final consta de más de 150 páginas con pruebas informáticas contundentes.

Por consiguiente, los agentes constataron numerosas conexiones ilícitas al sistema informático del ayuntamiento desde la propia casa de Setién. Estas entradas se produjeron de manera continuada después de marzo de 2023.

Control del Plan General y ordenación

Por otra parte, los investigadores concluyen que estas intromisiones en las bases de datos de urbanismo no tenían un carácter meramente informativo. El antiguo jefe utilizaba las redes municipales con fines ejecutivos.

En consecuencia, el investigado proponía y ordenaba cambios directos en documentos tan sensibles como el Plan General de la capital. Setién decidía sobre proyectos de gran envergadura como el Plan General de la Capital.

Investigación por corrupción judicial

Finalmente, toda esta documentación policial gravita sobre una pieza separada de la ya conocida Operación Valka en la isla. Por este motivo, el magistrado Rafael Pasaro dirige las diligencias correspondientes sobre las actuaciones del antiguo funcionario capitalino. El juez busca esclarecer la trama interna.