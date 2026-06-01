Más de 60.000 ciudadanos del archipiélago solicitan atención en las oficinas desde este lunes

La Agencia Tributaria arranca este lunes la campaña presencial de la renta en Canarias tras registrar un notable aumento de documentos. Un total de 715.000 contribuyentes isleños ya han tramitado sus datos económicos durante las últimas semanas. Esta cifra provisional supera con creces las estadísticas del año anterior por estas mismas fechas en las islas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El balance inicial de la campaña muestra una actividad financiera muy intensa en todo el archipiélago canario. Los técnicos estatales ya gestionan miles de expedientes con resultados muy dispares para los bolsillos ciudadanos.

Balance de las declaraciones

Por un lado, 98.000 declaraciones presentadas conllevan un resultado positivo para las arcas del Estado. Estos ciudadanos canarios deben ingresar un importe global que alcanza los 186,7 millones de euros. Los pagos se realizarán según los plazos habituales que estipula la administración pública.

Por otro lado, la gran mayoría de los contribuyentes isleños ha solicitado la devolución de sus impuestos. En concreto, 549.000 personas esperan recibir un montante conjunto de 478,9 millones de euros. El proceso de reingreso avanza de forma continua cada semana.

De hecho, la Agencia Tributaria ya ha devuelto 283 millones de euros en el archipiélago. Esta rápida gestión beneficia de momento a un grupo de 424.000 contribuyentes de las islas. Las transferencias bancarias directas seguirán llegando durante los próximos días.

Comienzo de la cita presencial

Hoy comienza oficialmente el plazo para confeccionar la declaración de forma presencial en las sedes habilitadas. Los ciudadanos dispondrán de margen para acudir a sus citas hasta el próximo 30 de junio. Los empleados públicos ya atienden las primeras consultas de la mañana.

Hasta el momento, más de 60.000 personas han reservado su plaza para acudir a los mostradores. Los coordinadores del servicio esperan que las solicitudes de asistencia vayan en aumento progresivo. Por lo tanto, los mostradores registrarán una gran afluencia de público.

El año pasado la administración concedió más de 130.000 citas presenciales en la comunidad autónoma. Muchos usuarios eligen esta opción tradicional porque prefieren que los técnicos les expliquen todo detalladamente. Así resuelven todas sus dudas directamente en la mesa.

Perfil y recomendaciones de los expertos

Para muchos canarios esta alternativa presencial resulta la vía más rápida para cumplir con el fisco. Algunos mayores afirman que resuelven el trámite en apenas cinco minutos. De esta manera se quedan muy tranquilos con su gestión anual.

Carmen Guillén, delegada de la Agencia Tributaria en Canarias, define el perfil del usuario presencial. Este servicio atrae a personas de avanzada edad acostumbradas a este trato de toda la vida. A estos ciudadanos les gusta mirar a los ojos a su interlocutor.

Asimismo, la delegada insiste en la importancia de aportar todos los documentos de gastos e ingresos. Guillén aconseja revisar los justificantes con mucha atención antes de salir de casa. Si falta algún papel, la agencia aplaza la cita para otra jornada.