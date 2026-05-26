El fraude es un mensaje de texto que pide acceder a un enlace para ver un supuesto comunicado de la Agencia Tributaria

Alertan de mensajes de texto falsos que suplantan a la Agencia Tributaria para robar datos.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una campaña de suplantación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a través mensajes de texto ‘sms‘ con el objetivo de engañar a las víctimas para que faciliten sus datos personales y bancarios utilizando como cebo una supuesta devolución de impuestos.

El fraude consiste en el envío de notificaciones a través de mensajes de texto en el que informan de que se debe acceder a un enlace para consultar un supuesto comunicado emitido por la AEAT, ha explicado este martes el Incibe en un comunicado.

Al pulsar en el enlace, redirige a una web fraudulenta que imita a la legítima, donde pedirán datos personales y bancarios para recibir una supuesta devolución.

La AEAT «jamás pide por sms o correo información confidencial»

«La AEAT jamás pedirá por ‘sms’ o correo electrónico información confidencial, números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, ni enviará un enlace directo para cobrar una devolución de impuestos», ha explicado el centro tecnológico. Ha agregado que las devoluciones se tramitan exclusivamente a través de su sede electrónica oficial o mediante la declaración de la renta presentada formalmente.

El Incibe ha explicado que el enlace es sospechoso. La web oficial de la Agencia Tributaria siempre termina en . gob.es o .es, mientras que el dominio utilizado en esta estafa termina en .top o en .click.

«El mensaje dice ‘dirigida a usted, que usted recibe en calidad de titular’ y deja un espacio extraño antes de la coma, además de utilizar una redacción redundante y artificial. Las notificaciones reales de la administración pública suelen incluir tu nombre, apellidos o parte de tu NIF, nunca son tan genéricas», ha detallado.