El sindicato exige mejoras laborales urgentes y denuncia restricciones al teletrabajo, horarios rígidos y el bloqueo de la carrera profesional

El sindicato CSIF ha protagonizado este jueves movilizaciones en toda España para denunciar los reiterados incumplimientos de la Agencia Tributaria (AEAT) respecto a los compromisos adquiridos con la plantilla y reclamar mejoras laborales y organizativas urgentes.

Declaraciones: Javier Cruz, presidente provincial del CSIF en Las Palmas

En Canarias, la plantilla de la Agencia Tributaria suma alrededor de mil personas. Los trabajadores reclaman, entre otras cuestiones, el desbloqueo y desarrollo efectivo de la carrera profesional, la implantación real del teletrabajo con condiciones flexibles y equitativas y el reconocimiento de profesión de riesgo para el personal del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Además, los empleados solicitan mejoras en las condiciones laborales y en el calendario laboral dentro de la AEAT.

Una de las movilizaciones del CSIF, este miércoles, en Las Palmas de Gran Canaria | RTVC

Críticas a las restricciones laborales

CSIF denuncia que la Agencia Tributaria continúa sin aplicar las reclasificaciones previstas en los acuerdos de carrera profesional. El sindicato también critica que el organismo mantenga restricciones que considera injustificadas al trabajo a distancia y pretenda endurecer aún más las condiciones laborales de la plantilla.

La organización sindical rechaza además medidas como la eliminación de la cortesía horaria. También, el mantenimiento de horarios rígidos y la exclusión del personal de nuevo ingreso del derecho al teletrabajo.

Llamamiento a secundar las protestas

CSIF ha hecho un llamamiento a toda la plantilla de la AEAT para secundar de forma masiva el paro y participar en las concentraciones convocadas. El sindicato considera que la actual Campaña de la Renta representa “un momento clave” para visibilizar el malestar existente y reclamar soluciones inmediatas.

La organización sindical advierte que continuará impulsando movilizaciones hasta que la Administración atienda unas reivindicaciones que considera “justas, necesarias y fundamentales” para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el futuro profesional de los empleados públicos de la Agencia Tributaria.