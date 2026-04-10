Gobierno de Canarias y sindicatos han acordado el Plan Estratégico de Ordenación del Personal Laboral del que podrán beneficiarse 7.749 trabajadores laborales de la comunidad autónoma de Canarias

Edificio de Servicios Múltiples, en Santa Cruz de Tenerife, sede de la Dirección General de Función Pública. Imagen Gobierno de Canarias

Un total de 7.749 trabajadores laborales de la comunidad autónoma de Canarias, el 60 % de los empleados públicos, se van a beneficiar del Plan Estratégico de Ordenación del Personal Laboral, que en sus cuatro años de periodo de aplicación permite la funcionarización de ese personal, regula el sistema de acceso y avanza en la movilidad, el desarrollo de la carrera profesional o la mejora de sus condiciones y derechos.

El plan de ordenación ha sido suscrito este viernes por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, Cobas, Sepca e Intersindical Canaria.

El plan aborda la reclasificación profesional, la movilidad mediante concursos, la promoción interna, las bases de los nuevos procesos selectivos y permite que el personal laboral pueda acceder voluntariamente a procesos de funcionarización.

Comisión mixta para el desarrollo del plan

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado a todos los firmantes que «todos somos servidores públicos» y que el objetivo del plan es prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha subrayado que este plan transforma la relación de la administración con su personal, así como también la forma de acceder, la selección y la mejora de sus condiciones.

«Había que dar la posibilidad a todo el personal laboral de acceder a derechos que, a pesar de tenerlos reconocidos, no podían ejercer plenamente», ha destacado.

Ha instado a constituir cuanto antes la comisión mixta para el desarrollo del plan, así como los grupos de trabajo que van a desarrollar los distintos ejes y funciones del plan en el plazo determinado de cuatro años.

La consejera ha explicado que el plan «nace de la unanimidad» y ha considerado justo «dar al personal laboral la posibilidad de acabar su carrera profesional dentro de la administración pública como funcionarios de carrera».

Más del 60 % del personal de la comunidad autónoma

El personal laboral en Canarias asciende a 7.749 trabajadores, más del 60 % del personal de la comunidad autónoma, y de ellos 3.891 son fijos.

Además, Barreto ha destacado que, del total, son 6.085 mujeres, casi el 79 %, seguramente porque muchas no podían conciliar o no podían permitirse preparar una oposición en las mismas condiciones, y el acceso como personal laboral resultaba más viable.

«Por eso es justo poner los medios para que quienes en su momento no lo tuvieron fácil, ahora puedan decidir», ha subrayado.

Los representantes sindicales han elogiado la disposición del Gobierno de Canarias para alcanzar este acuerdo e insistido en que estarán atentos para que se cumplan todos los compromisos, que el plan se desarrolle sin dilaciones y que se traduzca en medidas concretas y avances reales para el personal laboral.