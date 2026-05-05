La inversión total del SEPE es de 110 millones de euros, de los que 45 millones se destinarán al empleo y la formación en Canarias dentro del plan integral de empleo

45 millones para el plan integral de empleo de Canarias. Imagen de recurso Freepik

El Gobierno ha aprobado este martes una inversión total de 110 millones de euros a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para planes integrales de empleo en tres comunidades autónomas: 50 para Andalucía, 45 para Canarias y 15 para Extremadura.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha impulsado estas subvenciones, ha indicado tras la reunión el Consejo de Ministros en una nota informativa que el objetivo es combatir el paro y mejorar el empleo y ha detallado que en Andalucía -actualmente en campaña electoral- se fomentará el empleo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, especialmente en áreas de especial protección como el entorno de Doñana.

El departamento que dirige Yolanda Díaz ha indicado que el Real Decreto aprobado este martes regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2026.

En los tres casos serán objeto de financiación las actuaciones que se concreten en los correspondientes convenios que se formalicen entre el SEPE y las comunidades autónomas.

45 millones para Canarias

Para Canarias, el texto contempla el desarrollo de una política activa de empleo más ágil, territorializada y con fuerte contenido social y la priorización de la atención a colectivos vulnerables como mujeres con baja empleabilidad, jóvenes sin experiencia, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad y personas desempleadas de larga duración y del ámbito rural.

Asimismo, se impulsará una formación profesional más cercana al tejido productivo y alineada con la economía verde, digital, azul y creativa, y se fomentarán el emprendimiento, la innovación local y los proyectos colaborativos de empleo en sectores estratégicos.