La Justicia reconoce el derecho a la conciliación familiar con un nuevo cambio de turno frente a razones organizativas de la empresa
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado el cambio de turno de un trabajador de Correos en Las Palmas de Gran Canaria para poder atender a sus hijos menores, entre ellos una adolescente de 16 años con problemas psiquiátricos.
La Sala de lo Social ha reconocido su derecho a pasar del turno de tarde al de mañana, de lunes a viernes, además de concederle una indemnización de 3.500 euros por daño moral.
La sentencia revoca así un fallo anterior que denegaba esta adaptación horaria y subraya la necesidad de analizar el caso con “perspectiva de adolescencia”, dado el estado de salud de la menor, que presenta ideación suicida y está en tratamiento médico.
La negativa empresarial generó un daño moral
Además, el tribunal considera que esta situación requiere una atención específica y prioritaria dentro del ámbito familiar.
Asimismo, el TSJC concluye que las razones organizativas esgrimidas por la empresa no pueden prevalecer frente a las necesidades familiares acreditadas.
La resolución destaca que la negativa empresarial generó un daño moral y fija un criterio relevante en materia de conciliación, al reforzar la protección en contextos de salud mental en menores y adolescentes.