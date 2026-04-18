El caso se refiere al asesinato de Rubén, ocurrido el 21 de febrero de 2023 en un apartamento de Tabaiba, en El Rosario, Tenerife

El crimen de Tabaiba, de nuevo a juicio. Imagen: Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife

La repetición del juicio por el denominado crimen de Tabaiba, en el que fue declarado no culpable Antonio J., comenzará el próximo 19 de junio con un tribunal del jurado y un magistrado presidente distintos a los de la vista anterior.

El caso se refiere al asesinato de Rubén, ocurrido el 21 de febrero de 2023 en un apartamento de Tabaiba, en El Rosario, Tenerife, y al posterior suicidio de Toño, propietario de la vivienda y considerado autor intelectual del crimen debido a las deudas por drogas que la víctima mantenía con él.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado parcialmente la sentencia dictada tras el primer juicio y ha ordenado la repetición de la vista únicamente en lo relativo a la absolución de Antonio J., tras estimar los recursos presentados por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa del otro acusado, José J.

Deficiencias en la motivación del veredicto absolutorio

El TSJC considera correcta la condena impuesta a José J., pero aprecia deficiencias en la motivación del veredicto absolutorio, al entender que se apoya “en premisas erróneas, con claro apartamiento de las máximas de experiencia y de la lógica valoración de la prueba”.

Según el alto tribunal canario, la sentencia contiene una motivación “solo aparente, insuficiente e irracional”, con “errores patentes” y un “vacío motivador” que vulnera el derecho a una resolución fundada y motivada.

En el primer juicio, el jurado absolvió a Antonio J. al considerar que su declaración introducía “dudas razonables” que permitían una explicación alternativa de los hechos.

Sobre la base de ese veredicto, la Audiencia Provincial condenó a José J. a 24 años de prisión y al pago de 153.500 euros de indemnización al padre de la víctima.

No existe versión alternativa sólida

No obstante, el TSJC entiende que no existe una versión alternativa sólida de los hechos y que la absolución se basa en “opiniones, no en pruebas”, por lo que ordena celebrar un nuevo juicio con un jurado y un magistrado diferentes.

Entre otros aspectos, el tribunal rechaza que no pueda vincularse al absuelto con los mensajes de WhatsApp hallados en su teléfono, ni que el hecho de no portar un arma o no ocultar su identidad excluya su participación en el crimen.

También descarta que Toño tendiera una supuesta trampa a Antonio J., al considerar ilógico que el presunto planificador del asesinato llevara al lugar del crimen a una tercera persona ajena a los hechos