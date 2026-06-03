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El juez Peinado retrasa al 15 de junio la cita de Begoña Gómez para la audiencia previa

RTVC / EFE
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La fecha para la audiencia previa estaba fijada para el 9 de junio, pero finalmente el juez Juan Carlos Peinado ha aceptado retrasarla al día 15

El juez retrasa la audiencia previa con Begoña Gómez. Imagen de recurso EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha aceptado posponer al próximo 15 de junio a las 18:00 horas la citación de Begoña Gómez a una audiencia previa al posible juicio con jurado en su contra, que inicialmente estaba fijada el 9 de junio y que el letrado de la mujer del presidente del Gobierno pidió retrasar.

El juez de instrucción fija la audiencia para decidir si la envía a juicio por cuatro delitos, corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, y recalca la obligación de acudir de los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En el auto dictado este martes, Peinado reitera que los tres deberán comparecer personalmente asistidos por sus letrados y lanza el aviso «expreso» que de lo contrario podrían ser «conducidos por la fuerza pública».

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